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Doble Vía: Ser crítico frente a los contenidos es televisión, no es ser criticón - CaracolTV

Nos permite evaluar y elegir mejor lo que vemos.

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25:38 min
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Ser crítico frente a los contenidos es televisión, no es ser criticón
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26:56
Televidentes piden claridad en dinero entregado en Yo me llamo
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27:07
Comercial promueve irrespeto a los padres
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25:43
Rechazo a humor sobre narcotráfico
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25:38
Ser crítico frente a los contenidos es televisión, no es ser criticón

Doble Vía: Ser crítico frente a los contenidos es televisión, no es ser criticón

Nos permite evaluar y elegir mejor lo que vemos.

Por: Caracol Televisión
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26:56
Televidentes piden claridad en dinero entregado en Yo me llamo
Thumbnail
27:07
Comercial promueve irrespeto a los padres
Thumbnail
25:43
Rechazo a humor sobre narcotráfico
Thumbnail
26:00
La misa no debe tener mensajes políticos
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28:45
Personas con discapacidad deben hacer parte de los medios
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26:21
Aurelio Cheveroni le resta seriedad al jurado de Yo me llamo
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25:38
Ser crítico frente a los contenidos es televisión, no es ser criticón