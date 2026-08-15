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Capítulo 42 'Yo Me Llamo'
J Balvin y Valentina Ferrer se separaron
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Doble Vía: La misa no debe tener mensajes políticos - CaracolTV
Televidentes se quejaron porque en homilía se hizo referencia al nuevo gobierno.
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Caracol TV
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Doble Vía
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Doble Vía: La misa no debe tener mensajes políticos
26:00 min
La misa no debe tener mensajes políticos
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Ser crítico frente a los contenidos es televisión, no es ser criticón
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26:00
La misa no debe tener mensajes políticos
Doble Vía: La misa no debe tener mensajes políticos
Televidentes se quejaron porque en homilía se hizo referencia al nuevo gobierno.
Por:
Caracol Televisión
|
15 de Agosto, 2026
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26:56
Televidentes piden claridad en dinero entregado en Yo me llamo
25:38
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Doble Vía: Aurelio Cheveroni le resta seriedad al jurado de Yo me llamo
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