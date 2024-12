Susy López, humorista de Sábados Felices, denunció que fue abusada en su niñez

La reconocida actriz y humorista de Sábados Felices Susy López denunció en el programa Día a Día de Caracol Televisión que durante su infancia fue víctima de abuso sexual y recordó la importancia de proteger la integridad de niños, niñas y adolescentes, así como también de hablar de estos temas sin culpar a las víctimas.

Mira también: Susy López revela que le han ofrecido 15 millones por una noche con ella, ¿por qué?

Según explicó, este hecho se registró desde que tenía aproximadamente tres años; sin embargo, decidió contárselo a su madre cuando ya estaba en la adolescencia, pues tenía 16 años. Asimismo, agregó que la primera vez que decidió referirse al tema no recibió el apoyo que esperaba por parte de su progenitora, dado que no creyó en su palabra.

No te pierdas: Susy López estuvo a punto de morir en su afán por bajar de peso: "puede ser una alergia"

"No fue en una ocasión y no fue una sola persona, entonces el ¿par qué hablarlo? para que las mamás, los papás y todas las personas que lo estén pasando, hablen, se defiendan. No está mal, no eres la culpable, no está mal que sea tu hija o tu hijo el que cayó en esto y que tú busques defenderlo porque nosotros no somos consientes de que el abusador lo tienes al lado", dijo.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues se han solidarizado con su caso y le han enviado mucha fortaleza: "No confíen sus hijos con nadie, no los descuiden, no los dejen al cuidado de nadie", "¡Tan bonita ella! Tuve la oportunidad de conocerla hace poco y me transmitió una energía espectacular. Dios te bendiga 🙏", son algunos de los mensajes que se destacan en las redes del matutino.

Te puede interesar: Humor y lealtad: Susy López y Carlos Mejía confesaron cómo es 'La pareja ideal' que tanto anhelan