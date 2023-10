María Cecilia Botero: una vida de llena de retos y logros que recordamos en Día a Día

María Cecilia Botero es recordada por papeles como Yadira la ardiente en Caballo viejo, Sándalo Daza en Música Maestro, Antonia de Ferreira en Nuevo Rico Nuevo Pobre y más recientemente por ser la voz de la abuela Madrigal en la película 'Encanto' y su participación en la última película de Dago García 'El yuppie y el guiso'.

En Día a Día quisimos hacerle este homenaje recordando muchos de esos papeles que han quedado en la memoria no solo de los colombianos, sino de todos aquellos que han seguido su trayectoria profesional. Es importante tener en cuenta que María Cecilia hizo parte de esta familia en diferentes temporadas.

Catalina Gómez aprovechó para mencionar que: “recuerdo que cuando yo llegué a Día a Día, María C me llevaba a desayunar a la panadería de la esquina”, una anécdota que llenó de risas y recuerdos en ese momento de la entrevista en el que reafirmaron la generosidad que ha caracterizado siempre a esta actriz, dicho por las personas que la han conocido.

Una grata sorpresa ocurrió cuando a la sala del programa llegó su hermana, la también actriz, Ana Cristina Botero con quien ha compartido algunas producciones, consiguiendo una relación no solo de familia, sino de amistad. Ana Cristina confesó que las dos comparten muchas cosas como no salir tarde de la noche, estar tiempo en casa, no obstante, tienen diferencias con el amor por el dulce, ya que María Cecilia es amante en especial al pastel de chocolate mientras que Ana Cristina es poco de estos gustos.

Por otra parte, cuando la actriz recibió un saludo de su amigo y colega Fernando Allende, ella mencionó que cuando estaban empezando en el mundo de la actuación existieron algunas salidas románticas en las que él, al sentirse atraído por María Cecilia, viajó varias veces a Colombia para compartir con ella, al final, no se consolidó una relación amorosa, pero sí quedó una gran amistad.

María Cecilia Botero, en entrevista con Catalina Gómez, contó que antes de ser actriz quería ser antropóloga y también cómo ha logrado mantenerse tan vigente durante tantos años en el mundo del entretenimiento.

Adicional a eso, hizo un llamado en especial a las mujeres: “la vida te hace reaccionar y decir un momentico, a mí nadie me garantiza que yo mañana esté aquí, por eso trato de que cada día sea como el último, vivirlo a plenitud, gozármelo, agradecer, a veces me molesta cuando, sobre todo las mujeres, temen el tema de la edad y que no, que yo no cumplo años, ¡A ver!, agradezca cada cumpleaños porque cuál es la alternativa de no cumplir años, estar muerta, no hay otra, entonces agradezcamos cada día y cada año”.

María C, como muchos la llaman de cariño, agradeció al final de la entrevista este homenaje realizado por Día a Día y a todas las personas que en la calle la ven y le sonríen porque reconocen su talento desde diferentes producciones.

Finalmente, su hermana Ana Cristina le dedicó un mensaje lleno de orgullo en el que las lágrimas para María Cecilia no se hicieron esperar

Como adelanto, María Cecilia Botero nos contó que estará en la segunda temporada de La Venganza de Analía y la segunda parte de la serie La Primera Vez que será dirigida por su hijo Mateo Stivelberg.

