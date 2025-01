Los presentadores de Día a Día revelan si se han hecho retoques para verse más jóvenes

Iván Lalinde es el primero en confesar sus secretos de belleza, haciendo énfasis en que hace ejercicio y, eventualmente, un detox o una desintoxicación, ayudando también a sus órganos a regenerarse.

Carolina Soto, por su parte, revela que se ha aplicado botox y que de ahí no ha pasado, recalcando que se aplica crema todas las noches, sueros y bloqueador solar.

No obstante, Juan Diego Vanegas afirma que no se ha hecho ningún retoque y que a él no le gustaría quitarse años, pues disfruta ver el paso de los años en su apariencia.

