¿Sofía Vergara no propone nada nuevo?: Mary Méndez critica su look en los Golden Globes

Los presentadores de La Red le ponen la lupa a los atuendos que utilizaron las celebridades que estuvieron en la alfombra roja de los Golden Globes, mencionando cuáles son las tendencias.

No obstante, Mary Méndez es la única a quien no le gusta el vestido de Sofía Vergara, recalcando que es más de lo mismo que suele mostrar, confesando que le gustaría verla con una propuesta diferente, mientras que Frank Solano defiende a la actriz asegurando que es el mejor look que ha tenido en este tipo de eventos.

Mientras que Nicole Kidman y Zendaya se llevan el reconocimiento como las mejores vestidas de esta gala, Ali Wong y 'La Roca' son considerados como 'El Mamarracho'.

