La Gorda Fabiola habló de su recuperación luego de su cirugía estética libre de dolor

La humorista Fabiola Posada, más conocida como La Gorda Fabiola en el programa Sábados Felices, contó en Día a Día su experiencia con los doctores Jorge Gagliano y Lina María Ussa, los médicos encargados de sus dos cirugías. La intervención más reciente se la realizó en la parte baja del rostro.

Fabiola Posada hizo énfasis en los excelentes cuidados del doctor: “Este hombre es tan cuidadoso que cada tercer día iba a mi casa para estar pendiente de mi recuperación”, mencionó en medio de la transmisión. Además, señaló que los primeros tres días fueron los más duros debido a la inflamación y porque no quería verse al espejo hasta que mejorara su apariencia.

“No duele nada, si tú te vas a hacer otra cosa como mi hija Alejandra que se hizo todo el cuerpo, va a doler un poco más. Sin embargo, el doctor cuida ese tipo de procedimientos con una bomba de dolor”, expresó la también esposa de Nelson Polanía.

Durante la entrevista, los presentadores le preguntaron a la artista por qué su cirugía se dividió en dos. A esto Fabiola Posada contestó que la razón principal fue de tiempo y salud. La actriz sufre un problema de corazón; por ese motivo, el especialista no quiso usar la anestesia general y optó por utilizar una sedación que implicó más horas en el procedimiento.

En todo momento la comediante estuvo despierta, y en cuanto el doctor iba avanzando, el anestesiólogo ponía distintos puntos de sedación: “Tanto me relajé, que cuando llevaba cuatro horas de cirugía, me oriné y me mojé hasta las medias. Me bañaron una delicia”.