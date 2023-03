Dante habló sobre varias de las críticas que recibió durante su participación en La Descarga

Dante participó en el concurso musical Yo Me Llamó en 2020, en el cual imitó a Nino Bravo, no obstante, después hizo parte del selecto grupo que fue escogido por los mentores de La Descarga .

En el programa Día a Día relató como llegó a sentirse orgulloso por pertenecer al programa, ya que estaba compitiendo con grandes artistas y también le permitieron continuar con su imitación: "nos daban la flexibilidad de continuar con nuestro personaje de Yo Me Llamó o crear nuestra nueva faceta como cantante".

Al momento de quedar eliminado, aprovechó para hablar con su esposa, sus hijos y poder contar las experiencias que vivió, pero también se percató de los comentarios en las redes sociales: "a mí me han dado palo por dos cosas, aunque puedo decir que la mayoría de las personas de Colombia me han brindado mucho cariño".

"Me criticaron mucho por seguir en mi papel de Nino Bravo y no salir de mi zona de confort, pero yo estaba peleando con una sola arma y mis compañeros sí con diferentes… pero yo me quedé siempre haciendo un tributo a Yo Me Llamo", expresó el cantante.

Para Dante, sus emociones son muy importantes, ya que es una persona sensible y amorosa, motivo por el cual la gente lo empezó a llamar 'Llorón', pero para él no tiene relevancia eso.

Se refirió también a su esposa y sobre cómo ha sido su apoyo en todo su proceso de la carrera musical, ya que es muy objetiva y perfeccionista: "yo estoy en un concierto y es a la que menos miro, porque me da miedo darme cuenta de que no le está gustando".

Habló sobre su niñez y cómo su hogar fue algo diferente, dado que sus papás eran primos y a los dos años se separaron, razón por la cual él se quedó con su padre: "para mi crianza se encargó mi abuela paterna, pero igual tuve momentos muy felices, ya que ella fue una guerrera, trabajando en todo lo posible para poder darme una buena vida, pero yo crecí solo".

"Me encargaba de hacer mis tareas de colegio, sin embargo fui muy buen estudiante. Yo fui una persona de la calle, en algún momento de la vida la gente se aprovechó de esa situación, ya que era un niño expuesto y vi cosas que nadie debería ver", confesó el exparticipante.

A raíz de eso se siente muy orgulloso por ser un gran hombre y no permitir que la maldad se adueñara de su corazón, en cambio se permitió dejar ser feliz y ser una persona muy sana.

