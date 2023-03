Carlos Calero y Carolina Cruz denunciaron el uso indebido de su imagen para engañar personas

Los casos de delitos cibernéticos siguen en aumento y cada vez son más las denuncias que reciben las autoridades, pues existen organizaciones criminales que se dedican a estafar y se aprovechan de la necesidad de miles de personas, es por eso que en Día a Día tanto Carlos Calero como Carolina Cruz hicieron pública una situación alarmante donde marcas y grupos ilegales han utilizado su imagen para engañar por medio de campañas redes sociales.

Después de haber escuchado la historia de Viviana Santos, a quien le robaron 500 mil pesos tras ser contactada supuestamente para presentar un evento; Carlos Calero, actual presentador de La Descarga , fue invitado del programa y de forma virtual relató lo que ha sucedido desde 2021, donde una organización todavía utiliza sus fotos y nombre en anuncios publicitarios para robar.

“Desde hace más de dos años he sido víctima de ser imagen de una serie de inversiones que nunca he hecho. Los anuncios aparecen en Facebook, Instagram y Twitter y todos los días recibo menajes con gente que me pregunta si eso es real”, explicó inicialmente Calero.

Agregó que él denunció la situación con las autoridades pertinentes, sin embargo, todavía hay muchas personas que le escriben preguntándole por aquel negocio para obtener mucho dinero de forma “milagrosa”.

“Ni conozco el bitcoin ni ese tipo de inversiones”, aclaró para finalizar.

¿Qué sucedió con Carolina Cruz?

Por otra parte, Carolina Cruz también aprovechó el espacio para contar que su imagen ha sido utilizada por ciertas marcas de tratamientos para el cabello, cuando ella en ningún momento realizó una campaña publicitaria.



“Utilizan fotos de mis redes sociales donde tengo otro producto y hacen un montaje al colocar una foto de un elemento que ellos venden. Esto es peligrosísimo porque no tengo ni idea de qué sucede una vez las personas consignan el dinero, si desaparecen o les envían algo que no se sabe qué químicos pueda contener”, explicó Cruz.

En casos así es recomendable que todas las personas afectadas denuncien la situación, pues de esta forma son más fáciles de identificar e investigar por parte de las autoridades.

