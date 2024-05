María José Camacho explica por qué perdió la cabeza en Devuélveme la Vida y sus escenas más duras

María José Camacho ha logrado conectar con los colombianos gracias a la dramática historia que tiene Mariana en Devuélveme la Vida, ya que con este personaje ha comprobado el enorme talento actoral que tiene y los diversos matices con los que puede explorar a través de esta joven, a quien su padre le quita lo que más ama: a Joaquín y a su hijo.

Por causa de la trama que hemos visto en esta producción quisimos preguntarle sobre cuál es todo el trabajo que hay detrás de los momentos más importantes dentro del relato y cómo logró llorar en varias de sus apariciones ante la cámara.

¿Cómo se graban las escenas importantes de Devuélveme la Vida?

Con respecto a los montajes en los que la historia toma un punto clave, María José Camacho destaca que son bastante complicadas por todo lo que toca hacer: "creo que no solamente en Devuélveme la Vida, sino en todas las producciones, las escenas de matrimonios, de guerras o que involucren mucha gente es complejo. Son días de armarse de paciencia y tener en cuenta que hay que hacer una gran cantidad de ángulos y repetir una y otra vez".

En definitiva, este tipo de planos y grabaciones no son para cualquiera, dado que implica mantenerse en personaje, estar concentrados y hacer varias veces una misma acción o volver a decir un diálogo.

"La gente se comienza a cansar con el tiempo porque son escenas largas. Suelen ser un reto muy grande en todos los sentidos para uno como actriz, pero también para los directores y la producción", destaca la intérprete de Mariana.

A pesar de los obstáculos y las dificultades que puede haber en estas grabaciones, María José Camacho asegura que es algo que todos terminan agradeciendo: "al final vale todo la pena, esas terminan siendo las escenas más bonitas".

¿Cómo hace María José Camacho para llorar en las grabaciones?

En cuanto al llanto, la actriz hace énfasis en que: "inicialmente, tengo diferentes técnicas dependiendo de qué escena sea y me apoyo mucho en la respiración para llegar a ese tipo de estados. Sin embargo, en Devuélveme la Vida me pasó que ya había tantas escenas dramáticas y con una carga emocional tan fuerte que llegué a un punto que no tenía una lágrima más para llorar".

Viéndose en dicha situación, María José Camacho confiesa que le tocó recurrir a la memoria emotiva, aunque no es algo que suela hacer porque no le gusta ingresar a esos campos de la mente: "perdí la cabeza por completo, no pude parar y me escondí media hora de la producción para poderme calmar. Fue un momento muy intenso".

