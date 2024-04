María José Camacho y Sergio Herrera cuentan cómo reacciona su familia ante escenas de intimidad

El estreno de Devuélveme la vida tiene a los colombianos muy conectados con esta cautivadora historia de amor, por lo que han creado lazos con los personajes y los acontecimientos que están pasando con ellos, logrando que María José Camacho, Sergio Herrera y Carlos Manuel Vesga se ganen todos los aplausos de los televidentes que no quieren perderse ni un solo capítulo.

Toda esta euforia alrededor de la producción también se debe al gran trabajo actoral que hay detrás de cada escena, lo que nos lleva a preguntarles a los dos protagonistas sobre cómo sus familiares y seres queridos han percibido lo que hacen en el set, especialmente cuando se trata de momentos íntimos o de acción.

María José Camacho confiesa la reacción de su familia a escenas íntimas

Con picardía, esta actriz de Devuélveme la vida relata cómo ha sido presenciar los instantes en los que sus seres queridos la observan de esta manera: "la primera vez que me vieron en ese tipo de escenas fue incómodo, como un silencio de tumba en el que nadie decía nada y a mí la verdad me encanta eso, yo disfruto esos momentos molestos, pues me dan risa".

Asimismo, María José Camacho recalca que su novio no tiene problemas ni siente celos por causa de sus escenas íntimas: "mi pareja también es actor, entonces entiende perfectamente cómo es la movida en el medio y mi familia siempre me ha apoyado al igual que mis amigos".

Al hablar con respecto a las escenas en las que ella resulta herida, nos cuenta una tierna anécdota de como sin importar que sea ficción sus seres queridos lo sienten como real: "se angustian muchísimo, como si de verdad estuviera pasando. Yo les había mandado una escena y ellos se atacaron a llorar y yo les decía que eso no era real. Se meten mucho en la historia y se afectan".

Sergio Herrera confiesa las grabaciones que hacen sufrir a su madre

Por el lado de este actor el manejo de estas escenas suele ser más relajado, dado que su familia: "se lo toman como algo que hace parte del oficio, entonces por ese lado no hay mucho problema. Sí hay cosas que les sorprenden, claramente, pero siempre comprenden con respecto a eso".

Sin embargo, esa tranquilidad no es la misma cuando se trata de recrear peleas y heridas, dado que los seres queridos de Sergio Herrera viven esto de maneras diferentes: "a mí mamá le genera bastante impresión ver a su hijo en esas, pero mi papá y mi hermano sí se lo gozan y se enorgullecen porque entienden que uno no lo está haciendo de verdad, aunque a veces los impacta porque parece real. Es muy bonito cómo disfrutan el arte a través de uno".

¿De qué se trata Devuélveme la vida?

Esta super producción, ambientada en los años 50 y 70 y que muestra espectaculares paisajes con campos de siembra de algodón, inicia retratando la infancia de Mariana, quien crece en la hacienda sin ningún tipo de prejuicio especialmente con los jornaleros que allí trabajan. Para ella, Joaquín Mosquera, el niño afro e hijo del mayordomo de la hacienda, es como su hermano. Sin embargo, con los años esa amistad inocente y divertida, se convierte en un amor tan pasional como prohibido.

Cuando Mariana cumple la mayoría de edad, da rienda suelta a su amor por Joaquín desatando la furia de su padre, un hombre extremadamente clasista, quien se opone rotundamente a que esta relación prospere y más aún cuando descubre que su hija está embarazada.