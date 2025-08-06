Zambrano y Katiuska pelearon por un hombre de Omega: uno de los tres involucrados salió perdiendo

Luego de obtener la victoria en el Desafío de Sentencia y Bienestar, Zambrano fue seleccionado por Gamma para entregar el tercer Chaleco de Sentencia perteneciente al quinto ciclo. Seguro de la decisión que tomaron en grupo, el atleta olímpico llegó a la casa Omega para exponer las razones por las que quieren que otro hombre vaya al Desafío a Muerte, además de Andrey.

Según indicó en el encuentro, quieren poner en riesgo a Camilo debido a que es el único participante que no se ha presentado en el Box Negro para el Desafío a Muerte. Este argumento generó todo tipo de reacciones negativas en la escuadra, especialmente en Camilo y Katiuska, quienes lo acusaron de usar una excusa sin sentido para no levantar sospechas de una posible alianza con Alpha.

“Camilo, es hora de que pruebes el Box de muerte, es un Desafío más, con Juan yo hablé cuando era Alpha. Mi palabra es concisa y precisa, yo le dije, vamos a bajar la guardia, la bajamos, pero mandamos el chaleco, el primero, para ver si tenías la voluntad de decir ‘yo puedo' (…) Es hora de que te toque”, dijo el delegado de los narajanas.

Katiuska le recordó al Súper Humano que la instrucción de la producción es que el equipo ganador envíe un Chaleco de Sentencia a otra casa y es el capitán de dicha propiedad el que elige qué persona queda en riesgo. Posteriormente, accedió a enviar a Muerte a Camilo, no sin antes hacer una aclaración.

“Todavía estamos en ciclo de hombres, hasta el momento han ganado dos y nos mandaron dos chalecos. Nosotros ganamos uno y lo mandamos a Alpha, no significa que no les vamos a mandar chalecos a ustedes, pero pretendemos que el juego sea equitativo”, explicó.

Finalmente, la líder de los rosados dijo que, de acuerdo con lo que han visto hasta el momento, todo indica que los naranjas están en su contra y que tomarán acciones sobre el tema una vez obtengan la victoria en La Ciudad de las Cajas.

