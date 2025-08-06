Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Zambrano y Katiuska pelearon por un hombre de Omega: uno de los tres involucrados salió perdiendo

Zambrano y Katiuska pelearon por un hombre de Omega: uno de los tres involucrados salió perdiendo

Zambrano contó que llegó a salir con Katiuska antes de quedar seleccionado para el Desafío. Sin embargo, su discusión no se produjo por un tema sentimental, sino relacionado con el juego.