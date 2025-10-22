Yudisa manda pulla a Eleazar tras confesión al ser El Elegido: “Todo lo del pobre es robado”

En este capítulo 78 del Desafío Siglo XXI, los participantes llegaron a sus casas tras el intenso Box Negro, en donde Manuela y Gio tuvieron que despedirse de sus compañeros. Posteriormente, Gamma retornó a su vivienda y allí hablaron de El Elegido.

Qué dijo Yudisa de Eleazar en el 'Desafío'

Primero, Yudisa afirmó que Katiuska hizo una pista excelente y también detallaron que Manuela nunca destapó la tapa, por lo cual, quedó ahí en ese punto de la competencia. Asimismo, mencionaron a Tina y lo que hubiese pasado en aquel box, luego se refieren a Eleazar.



“Lo que él quiso decir, es que, si él hubiera hecho fuerza, ellos hubieran llegado primero. Todo lo del pobre es robado”, expresó Yudisa. Por otra parte, Mencho dice que no le vengan con cuentos. Es ahí cuando en Gamma se ríen por lo ocurrido aquella noche.

Es de recordar que, como Eleazar realizó la tarea, se llevó a su bolsillo $10 millones. Además, un detalle que llamó también la atención fue que Tina, indirectamente, le ayudó a cumplir la misión. Ella no dudó en sorprenderse, pero también se alegró al ver que estaba aportando para que su compañero se ganara ese dinero.

En el Box Amarillo, en la prueba de Sentencia y Hambre, Eleazar y Zambrano tuvieron una fuerte discusión por cómo se estaban subiendo a la rampa. Lo que nadie sabía, era que el coach de consciencia física estaba haciendo maña para que su equipo perdiera, pero sin que fura tan notorio.

Después, cuando era el momento de la definición, Tina no lograba encestar unos balones, por lo cual, Gamma obtuvo mucha delantera y así ganaron. Frente a esto, cuando Omega perdió, empezaron a sospechar, porque venían que el venezolano estaba muy tranquilo al terminar la prueba.

Katiuska afirmó que no importaba si él era El Elegido, porque lo importante es que cumpliera la tarea en la primera prueba. Su equipo lo respaldó desde un inicio, y cuando fue el momento decisivo, algunos sospechaban que podía ser él, por ejemplo, Valentina se río con aquella revelación.

