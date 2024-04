Vendedores de tintos, espiritistas, deportistas: ¿A qué se dedican los 32 participantes del Desafío?

¡La espera terminó! El Desafío ya comenzó la celebración de sus 20 años y durante el primer capítulo se conoció quiénes serán sus 32 participantes.

Mira aquí el primer capítulo completo del Desafío 20 años

Desde modelos, pesistas olímpicos, deportistas, jugadores de rugby, hasta estudiantes de enfermería, vendedores de tintos, arquitectos, agricultores, entre otros. ¡Hay de todo un poco en esta edición!

Mira aquí uno a uno el perfil de sus 32 participantes

Caipe

Caipe posee una destreza notable con las manos, capaz de armar y desarmar un balín con facilidad si es necesario. Esta habilidad le ha permitido desempeñarse en diversos oficios a lo largo de su vida. Actualmente, estudia enfermería con la aspiración de eventualmente cursar medicina. Aquí su perfil completo

Danilo

Danilo es un soñador a gran escala, se distingue por su determinación y su disciplina, no solo en su riguroso régimen de ejercicios, sino también en su compromiso diario con el trabajo. Junto a su madre, se enfrenta a las calles y los bares de Ibagué para vender los sándwiches y el café que ella prepara, perseverando en la búsqueda del sustento diario. Aquí su perfil completo

Ana

Ana nació en Cali. Según ella su historia de abandono la ha marcado para bien, pues si no hubiera pasado por todo eso, no estaría donde está. Le ha tocado probar lo que es vivir en la calle y sin nada. Tiempos duros donde no tenía ni para comer. Su familia adoptiva es el motor que le ha hecho moverse en el mundo. Cristina y Luis, sus tíos como les llama, son los padres que la rescataron y para ella son los grandes artífices de lo que es hoy. Aquí su perfil completo

Darlyn

Esta paisa sueña que su nombre haga parte del monumento en honor a los deportistas que hay en su municipio. Su deporte base es el Crossfit, pero también práctica OCR, running, natación, aeróbicos y otros deportes que le han permitido afianzar su disciplina y trazar el horizonte que quiere tener en su vida. Aquí su perfil completo

Beba

Beba encontró en el deporte el camino para mejorar la relación con ella misma y con su cuerpo. Sueña con llevar su experiencia de superación del bullying como ejemplo a otras mujeres. En algún momento de su vida fueron más importante las etiquetas que otras personas le impusieron que su propia voz. Aquí su perfil completo

Mapi

Mapi, una comunicadora social y periodista que se define a sí misma como una persona asertiva. Aunque aprendió a establecer límites con dificultad, la vida le enseñó rápidamente su importancia, y ahora cree que esta lección será valiosa en la convivencia con sus compañeros en el reality. Aquí su perfil completo

Vittorio

Este caleño con raíces italianas es ingeniero civil, se considera sociable, conversador y muy creativo, siempre está buscando técnicas para optimizar todo. Aquí su perfil completo

Kevyn

Nacido en Puerto Boyacá, Kevyn llegó a Bogotá con su mamá para encontrar nuevas oportunidades. Prestó servicio militar, estuvo en una escuela de fútbol y por falta de ingresos económicos no pudo avanzar en su entrenamiento. Aquí su perfil completo.

Kratos

Kratos personifica la imponente fuerza del Dios de la Guerra. Este nativo de Bogotá se adentra en el Desafío 20 Años con el objetivo de realizar el sueño acariciado por toda su familia. Criado por dos deportistas, Kratos respira competitividad, disciplina y pasión por el deporte desde temprana edad. Aquí su perfil completo.

Arandú

Este joven de 22 años es entrenador físico y campesino, nació en Lorica (Córdoba) y tiene un gran parecido con el príncipe de la selva Arandú. Este héroe de la década de los 70’ es reconocido por su destreza trepando árboles, saltando entre lianas y habilidades que se adquieren en la selva. Se identifica con este personaje, no sólo por su parecido físico, también considera que tiene las destrezas naturales y habilidades extraordinarias de este ícono de las radionovelas. Aquí su perfil completo.

Luisa

Luisa, ex Señorita Cesar 2022, llega al Desafío con la determinación de desmitificar el estereotipo de las reinas de belleza. Muchos tienden a asociar este título con la imagen superficial de la belleza exterior, sin reconocer el arduo trabajo, la dedicación y el talento que realmente implica. Aquí su perfil completo.

Alexander

Alexander, es el menor de diez hermanos, desempeña roles vitales como hijo, hermano, padre, tío y abuelo de un niño de cuatro años. Con cuatro hijos fruto de diferentes relaciones, lamentablemente no ha podido compartir su vida con ninguno de ellos. Sin embargo, su sobrino de once años ha sido una presencia constante en su vida, a quien ama y considera como un hijo propio. Aquí su perfil completo.

Karen

Karen, una joven de 21 años, hace menos de un año residía en Girardot junto a sus padres, quienes son el motor de su vida y han entregado todo por ella. Hace más de 8 meses, conoció a través de una aplicación de citas al que considera el amor de su vida y hoy en día su esposo: un francés con quien reside en París y quien la respalda en todos sus proyectos. Aquí su perfil completo.

Campanita

Campanita, un bailarín de profesión, recorre el mundo gracias a su arte. Actualmente, establecido en Ámsterdam, dirige una exitosa academia de baile. Su conexión con el ritmo y el movimiento se remonta a los cinco años, cuando descubrió el swing de su cuerpo. Desde entonces, el baile se ha convertido en su estilo de vida, siendo su vehículo para viajar por el mundo y mostrar su talento como bailarín de salsa, destacándose por asumir roles tanto de hombre como de mujer en sus interpretaciones. Aquí su perfil completo.

Gamboa

Gamboa es de familia conservadora, salió de su casa a los 13 años porque sus padres no aceptaban su condición sexual. Estando afuera de su casa se convirtió en una mujer luchadora, disciplinada y aprendió a valerse por sí misma. Aquí su perfil completo.

Glock

Glock, ingeniera ambiental de formación, ha optado por seguir su pasión como streamer en una red social, donde cautiva a su audiencia jugando Call of Duty. Aunque su carrera como ingeniera no se materializó, su destreza para atraer espectadores a su perfil es innegable. Aquí su perfil completo.

Renzo

Renzo es un hombre que ha desafiado las adversidades con determinación y coraje. Originario de Bogotá, Renzo encontró su camino hacia el éxito a través de un viaje lleno de obstáculos y triunfos. Aquí su perfil completo.

Gaspar

Dedicada a su entrenamiento en OCR y CrossFit, Gaspar también ha encontrado una plataforma para compartir su pasión a través de las redes sociales. Creando contenido para marcas y emprendimientos, ha construido una comunidad en línea que la respalda en cada paso de su viaje. Aquí su perfil completo.

Hércules

Hércules es más que un nombre, es un símbolo de fuerza y determinación arraigado en la comunidad de Simijaca, Boyacá. Su historia es la de un hombre que ha convertido la adversidad en oportunidad y la pasión en su motor para el éxito.Aquí su perfil completo

Acero

Acero personifica la combinación perfecta de fuerza física y fortaleza mental. Como una apasionada empresaria y propietaria de un gimnasio en Pereira, su compromiso con el bienestar físico y emocional es innegable. Aquí su perfil completo

Francisco

Francisco es un hombre que irradia orgullo y compromiso en todo lo que hace. Como recolector de basura en las calles de Cúcuta, ha encontrado un propósito que va más allá de simplemente limpiar las calles: ha aprendido a ser consciente del impacto ecológico y el valor del reciclaje. Aquí su perfil completo.

Lina

Lina es una mujer que desde temprana edad ha demostrado su pasión y determinación en el deporte. Comenzó su viaje deportivo a los 6 años entrenando natación y representando al Valle de los 8 hasta los 14 años. Más tarde, exploró otras disciplinas como el patinaje y el baloncesto, antes de encontrar su verdadera especialidad en el acondicionamiento físico, donde ha desarrollado una agilidad impresionante. Pero la determinación de Lina no se limita al ámbito deportivo; también es una emprendedora intrépida. Aquí su perfil completo.

Yoifer

Este joven es una verdadera combinación de talentos y virtudes. Su habilidad para levantar objetos pesados lo convierte en un verdadero gigante de fuerza, mientras que su velocidad al correr, trepar y saltar lo hace destacar en cualquier situación atlética. Aquí su perfil completo

Valentina

Valentina, una paisa de Río Negro, Antioquia, ha construido una comunidad poderosa de mujeres en torno a su filosofía de vida: ser la Favorita de Dios. Criada en el seno de una familia tradicional paisa, Valentina tuvo una infancia tranquila, con su hermano mayor como su principal fuente de inspiración en el mundo de los negocios. Aquí su perfil completo.

Karoline

Karoline es una mujer orgullosa de sus raíces opitas y de la fortaleza que le ha inculcado su madre a lo largo de su vida. Criada en Neiva, Karoline ha aprendido el valor del trabajo duro y la dedicación desde una edad temprana. Su madre ha sido su principal apoyo y figura paterna, ya que Karoline no contó con la presencia de un padre en su vida. Aquí su perfil completo.

Marlon

Marlon es un hombre con una historia de superación y dedicación que lo ha llevado a convertirse en un referente en el mundo del deporte en Manizales. Criado por su padre después de la separación de sus padres, Marlon encontró en él su mayor apoyo y motivación en la vida. Aquí su perfil completo.

Alejo

Desde una edad temprana, Alejo descubrió su pasión por el fútbol, convirtiéndose en un verdadero amante del deporte. Pero, el fútbol no es la única faceta de Alejo, también es un apasionado de la actuación. Tuvo la oportunidad de explorar este mundo cuando viajó a Brasil y se desempeñó como mimo. Aquí su perfil completo.

Natalia

Natalia es una joven bogotana de 25 años con una historia de superación personal inspiradora. A pesar de no haber tenido una infancia fácil, encontró en el twerk un motivo para fortalecerse. Esta forma de danza la atrajo porque vio a mujeres de todas las formas y tallas empoderándose a través del movimiento. Aquí su perfil completo.

Koke

Koke es un verdadero guerrero, con una trayectoria impresionante que lo ha preparado para cualquier desafío que se le presente. Como militar retirado de la Marina de los Estados Unidos, ha sido entrenado en el arte de la guerra por uno de los ejércitos más destacados del mundo. Aquí su perfil completo.

Anamar

Esta participante tiene una historia inspiradora que la impulsa a buscar el éxito en el Desafío. A pesar de sus humildes comienzos en Bello, Antioquia, donde enfrentó el bullying y la baja autoestima en su niñez, ha encontrado fuerza y resiliencia a través del deporte. Aquí su perfil completo.

Dickson

Dickson ha seguido un camino poco convencional en su vida profesional, pero lleno de éxito y pasión. A pesar de su formación como Ingeniera Biotecnóloga, su verdadera vocación siempre estuvo en los medios de comunicación. Aquí su perfil completo.

Juan

Juan es un participante único en el Desafío, ya que su fuerza va más allá de lo físico: es un verdadero guerrero espiritual. Cree firmemente en sus facultades para conectarse con los ángeles y vislumbrar situaciones futuras, así como en su capacidad para sanar, entender y guiar a las personas en tiempos difíciles. Aquí su perfil completo.