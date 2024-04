Ana nació en Cali. Según ella su historia de abandono la ha marcado para bien, pues, si no hubiera pasado por todo eso, no estaría donde está. Le ha tocado probar lo que es vivir en la calle y sin nada. Tiempos duros donde no tenía ni para comer. Su familia adoptiva es el motor que le ha hecho moverse en el mundo. Cristina y Luis, sus tíos, como les llama, son los padres que la rescataron y para ella son los grandes artífices de lo que es hoy.

Ana fue madre muy joven. Hoy trabaja duro para que, a Juan José Feliciano, su hijo de 14 años, no le falte nada como le ocurrió a ella en algún momento de la vida.

Por su infancia, Ana procura ayudar a niños de escasos recursos, pues se ve reflejada en lo que ellos están viviendo en la calle. Su anhelo es crear una Fundación que le permita extender su ayuda a más niños y mujeres.

Los días de Ana se reparten entre sesiones de fotografía como modelo, grabaciones para sus redes sociales, reuniones para atender y expandir su marca y negocio de confección de ropa deportiva y lencería.

¿Cuántas pruebas se llevarán a cabo y cuál es la suma que está en juego?

Martino aseguró que los Súper Humanos deben tener un excelente estado físico, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales.

Además, agregó que hay un presupuesto aproximado de dos mil millones de pesos para repartir durante los capítulos.



¿Los colombianos del común participarán?

Como novedad, la producción decidió darles la posibilidad a los televidentes de pasar de la sala de su casa a realizar los circuitos; por lo que habrá un Desafiante de la Semana, quien repercutirá positiva o negativamente en el equipo que represente. Esta fue la razón por la que se hicieron dos convocatorias. Se sabe que se recibieron 20 mil inscripciones para 32 cupos y una sorpresa.

