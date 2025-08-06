Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Venganza de Analía
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Tercer sentenciado del Desafío: quién es, a qué equipo pertenece y contra quiénes se enfrentará

Tercer sentenciado del Desafío: quién es, a qué equipo pertenece y contra quiénes se enfrentará

Luego de su victoria en el Box Azul, los integrantes de Gamma se reunieron para ponerse de acuerdo y escoger a qué contrincantes les enviarán el tercer Chaleco de Sentencia del quinto ciclo.