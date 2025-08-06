Tercer sentenciado del Desafío: quién es, a qué equipo pertenece y contra quiénes se enfrentará

Gamma se quedó oficialmente con la victoria en el Desafío de Sentencia y Bienestar que tuvo lugar en el Box Azul, donde Andrea Serna convocó a dos hombres y dos mujeres por equipo. Con este resultado, los naranjas asumieron la responsabilidad de ponerle el nombre de un equipo al tercer Chaleco de Sentencia.

Al regresar del enfrentamiento deportivo, los competidores se reunieron para debatir su siguiente movimiento teniendo en cuenta el compromiso al que llegaron con Alpha de repartir los Chalecos de Sentencia y el hecho de haberles dicho a Omega que están jugando sin alianzas y pensando en el bienestar de su propio equipo.

Quién quedó sentenciado en el Desafío

Bajo la excusa de que Camilo es el único hombre del reality de los colombianos que no ha pisado el Box Negro, Gamma decidió enviarle a Omega una nueva sentencia. Molestos, los rosados se negaron a creer que están usando esta razón para atacarlos, pero aún así accedieron a pedirle a Camilo que se pusiera la temida prenda para defender su cupo en la producción de Caracol Televisión durante el Desafío a Muerte del quinto ciclo.

“Cada equipo decide cómo colocar los chalecos. Nosotros no les vamos a decir ‘no, Zambrano, te toca a ti’(…) Si ustedes lo manejan así, problema de ustedes, nosotros lo manejamos diferente. Si la excusa de ustedes es que Camilo no se ha puesto el chaleco, listo, el chaleco va para Camilo”, dijo Katiuska molesta, añadiendo que espera ver que haya un verdadero cambio de estrategia una vez su compañero enfrente el Box Negro.

Contra quiénes competirá Camilo en el Desafío a Muerte

Los hombres confirmados hasta el momento para ir al Desafío a Muerte son Andrey, Eleazar y Camilo. Por el momento, se sabe que la única casa que permanece a salvo es Gamma y se conoce también que los Súper Humanos están a la espera del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, así como también de que salga a la luz El Elegido para conocer los cupos completos de esta contienda deportiva.

