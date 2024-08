Sensei Vs Karoline: La discusión entre los participantes dividió a los colombianos en redes sociales

En el capítulo 91 del Desafío 2024 se vivió un momento tenso entre Karoline y Sensei, que por supuesto, causó todo tipo de reacciones entre los fieles televidentes del programa y que dividió opiniones debido a la actitud de ambos competidores.

Después de que el equipo Pibe analizara a quién sentenciar, Karoline fue la encargada de llevar el chaleco hasta la casa Tino y allí lo primero que hizo fue decir que dejar a una dupla en riesgo era una obligación.

Sensei se ofreció a colocarle el chaleco a su pareja en la Ciudadela, Darlyn, pero ella se negó, por lo que el ganador del Desafío The Box 2023 le dijo: "Me lo hubieran colocado cuando lo tuviera... hombre... Olímpico, alguien diferente", hacendo referencia a que le habría gustado competir contra Muñoz.

Acto seguido le preguntó a su contrincante, quien también porta el chaleco, por los motivos de la sentencia y ella fue contundente: "Así como me respondieron a mí, sin argumentos". No obstante, ahí no finalizó el enfrentamiento y ella le dijo: "Cuando tú dejes un poquito esa soberbia va a ser más chévere", a lo que este le respondió que era recochero.

Al final, Karoline lo golpeó en el pecho y le dijo que debía recordar que este es un juego y no necesitaba estresarse. Esta actitud de la competidora generó diversas reacciones en la casa Tino, pero cuando la DJ comentó lo sucedido con sus coequiperos, hubo una lluvia de críticas.

Aquí te compartimos algunos de los memes que dejó esta tensa situación, pues los colombianos se dividieron en dos bandos apoyando a los involucrados con el argumento de que ambos tuvieron una actitud cuestionable.

Así quede cuando Karoline le dijo a Sensei que dejara la soberbia, cuando sensei es la persona más humilde de este mundo. #Desafio2024 #DesafíoXX pic.twitter.com/wcviHXNklX — Jhon H Cardona 🍉 (@JhonHCardona) August 17, 2024

JAJAJAJAJA TE AMO SENSEI, HASTA YO ESTABA QUE LE DECÍA ESO A KAROLINE #DesafioXX pic.twitter.com/EGqH1DBi7u — Catalinam 🇨🇴 (@catalinouski) August 17, 2024

Karoline diciéndole a Sensei "Esto es un juego"



Cariño, él lo sabe, ha entregado chalecos, ha recibido chalecos, ha ganado todas sus muertes y aparte es el actual campeón del Desafío



XO💋 #DesafíoXX pic.twitter.com/7sjNsHTT5J — •fabiolaandreina• (@fabiolaapp03) August 17, 2024

Pueden querer mucho a Sensei pero a mí me habla como le hablo a Karoline yo hubiera hecho lo mismo que ella#DesafioXX pic.twitter.com/XRLXv4z053 — ᴮᴱ Raquel 🇨🇴 (@strarslight) August 17, 2024

Karoline diciéndole soberbio a Sensei???????? Reina el ya ganó ahí tú no tienes ni para el bus #DesafíoXX pic.twitter.com/5wwmSidrPj — panela⁷🇨🇴🇧🇷 (@seojunfy) August 17, 2024

los que se emputan por cómo sensei recibió el chaleco?, si la que llegó con mala actitud fue Karoline JAJA #DesafioTheBox #DesafioXX pic.twitter.com/Jwdq3EGEef — andy ; 🍀 (@alvshl) August 17, 2024

Mk que show le invento Karoline a su equipo, Sensei más relajado y ella creándose enemigos imaginarios JAJAJJA#DesafioTheBox #DesafíoXX #Desafio pic.twitter.com/tLtfdbwcmt — . (@Orlajp1) August 17, 2024

Karoline diciendole relajate a Sensei, y esa es la vieja menos relajada del programa #DesafioXX pic.twitter.com/ePriunqRF2 — Patito (@paulandreamp97) August 17, 2024

