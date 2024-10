Sensei habla de su oscuro pasado y dice que sus conocidos fallecieron o están en prisión

Sensei es invitado a El Sentenciado, el formato de Caracol Televisión y el Desafío , allí habla acerca de diferentes temas de su vida personal, las polémicas que ha protagonizado y lo diferente que fue su juventud.

El finalista del Desafío 2024 y campeón del 2023 asegura que el deporte le salvó la vida, pues creció en un entorno en el que estaba rodeado de personas que no iban por un buen camino y gracias a la actividad física pudo superarse.

Durante la conversación revela que la mayoría de conocidos que tenía en ese entonces han perdido la vida o actualmente están privados de la libertad, por lo que él se salvó de ser uno de ellos.

Ver lo que sucedía con las personas cercanas a él lo hizo alejarse de ese mundo y concentrarse en sus disciplinas deportivas. De hecho, varios de sus amigos han cambiado tras ver su progreso y todo lo que ha logrado.

En El Sentenciado, Sensei hace énfasis en que “la vida siempre da otras oportunidades” y parece que él aprovechó la suya, por eso es uno de los participantes del Desafío más recordados por los televidentes.

Finalmente, y a modo de broma comenta que “era muy cansón” y no lo conocían como por su apodo actual, sino que le decían “Cachi” o “Peluca”, además, en el lugar en el que creció le aseguraban que era “la pecueca del barrio”.

Cuánto dinero le iba a dar Darlyn a Sensei si ganaban el Desafío

Sensei revela en Preguntas a Muerte que Darlyn le prometió fuera de cámaras una millonaria cifra de dinero a cambio de que le ayudara a ganar la Gran Final del Desafío 2024 . Lamentablemente, este propósito no se logró, pues Kevyn y Guajira lograron terminar primero el circuito y tocar el botón que los llevó a la gloria.

"Ella me dijo que me iba a dar 150 millones de pesos si ganábamos, pues nada, no, si no se ganó en esta edición, esperemos a ver, Dios nos trae cosas más grandes", explica, agregando que está dispuesto a volver a participar en el formato de Caracol Televisión.

