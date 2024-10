Darlyn opina de Sensei en el Desafío: ¿Les faltó suerte en la Final?, ¿De qué se arrepiente?

Dejando en claro durante sus Preguntas a Muerte que la mejor decisión que pudo haber hecho en el Ciclo Dorado fue haber convocado a Sensei, Darlyn responde acerca de lo que opina de su dupla en el Desafío.

Con respecto a la Gran Final del reality, la oriunda de Marinilla confiesa qué fue eso que considera que no los hizo ganar: "nos faltó un poquito de tiempo, de suerte, pero la pareja siempre estuvo firme conmigo".

Asimismo, menciona si vio en él al mismo participante del Desafío The Box 2023: "sí, total, es una persona muy transparente, hay que conocerlo más, es muy sabio y un excelente competidor, tiene mucha hambre de ganar".

Darlyn habló de su relación antes del Desafío

La finalista del Desafío 2024 mantuvo una relación de cinco años con un joven con que inició algunos proyectos y por quien lloró cuando lo vio en el mensaje que le llegó por correspondencia durante la competencia.

"El apoyo era como una montaña rusa, creo que también le asustaba todo el tema de salir de mi zona de confort, de exponerme a tantas personas", confiesa Darlyn en El Sentenciado, aunque esto también fue algo que mencionó en su paso por la Ciudadela.

En cuanto a cómo eran las cosas con su expareja, la finalista menciona: "siempre habíamos tenido como una buena relación, pero habían cosas que para mi futuro no eran compatibles y sentía que estuviera vibrando como debía vivir mi vida".

Asimismo, Darlyn destaca que la distancia los afectó y que ella les confesó a sus compañeros que no lo extrañaba y que no pensaba en él más que en su familia, por lo que desde la competencia ya tenía sus dudas acerca de si seguir o no con este joven.

"A la hora de llegar (de regreso a casa), vi que lo mejor era no estar. Fue una excelente persona, un chico muy respetuoso conmigo, estuvo firme sentimentalmente, pero hay caminos que simplemente se tienen que dividir y yo creo que ese fue el momento de separarse", confiesa la que tuvo como dupla a Sensei en el Ciclo Dorado.

Darlyn reacciona a su derrota en el Desafío

Aunque se ha tomado el resultado del Box Negro de la mejor manera, pues sabe que ese segundo lugar también tiene un enorme valor, la Finalista del reality de los colombianos confiesa cómo vivió ese momento.

"No estoy diciendo que Kev no haya podido, sino que los dos teníamos un objetivo muy claro, pero en el momento en el que yo miré hacia atrás y vi que él estaba logrando el sueño mío, dije: 'se me fue'", comenta Darlyn al estar en El Sentenciado.

Sobre cómo ha procesado el no quedar como campeona, la participante dice: "fue duro, pero también tengo una vida por delante tan maravillosa, con una familia y unas personas que me estaban esperando en casa".

Ante esto, Darlyn, quien es oriunda de Marinilla, confiesa que tras perder tuvo un miedo aún mayor y el cual asumió como un nuevo reto: Enfrentarse a las redes sociales, dado que exalta que este representaba un conflicto para ella, resaltando que no era principalmente por las diversas opiniones allí recolectadas.