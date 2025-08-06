Sathya, del Desafío, fue captada cerca de la piscina, a pesar de no tener acceso a ella

Desde que llegó a la casa Omega, Sathya ha tenido un gran cambio no solo en materia competitiva, sino también en términos de convivencia. La joven se ha mostrado mucho más abierta a conversar con sus compañeros de la escuadra rosada y hasta ha sido receptiva respecto a las críticas constructivas.

Al final del capítulo 26 del Desafío del Siglo XXI, la deportista volvió a dar de qué hablar en el programa por un gesto que de inmediato encendió las alarmas de sus compañeros en La Ciudad de las Cajas. Según pudieron grabar las cámaras, estaba secando sus medias bajo el sol; sin embargo, estaba ubicada justo al lado de la piscina.

Es necesario mencionar que el acceso a este espacio de la casa está incluido en el Desafío de Sentencia y Bienestar, en el que Omega ocupó el segundo lugar. Gamma, que ganó el encuentro deportivo, les dejó las habitaciones, por lo que los rosados no pueden tocar la pileta.

“Cuidado con la piscina, Sathya”, le advirtió Andrey, a lo que ella contestó: “Yo tengo buen equilibrio”.

Ante el angustiante momento, Katiuska intervino para pedirle a su compañera que se mantuviera alejada de este espacio de la propiedad: “Nada, no confío en tu equilibrio ni en el equilibrio de nadie ahora mismo (…) Sathy, ni en el gimnasio ni cerca de la piscina te quiero ver”, dijo, añadiendo que un descuido puede acarrearles un gran problema.

Posteriormente, Potro, capitán de Omega, aseguró a forma de chiste que después de lo sucedido con el Chaleco de Sentencia “ya no podían confiar en ella”. Este comentario lo hizo refiriéndose al castigo que tuvo que asumir Alpha de ir a Playa Baja luego de que la joven se quitara la temida prenda mientras disfrutaba de la Suite ditu en compañía de Juan.

