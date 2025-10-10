Quién ganó HOY la prueba en el Box Azul: Manuela le dio ventaja al rival y puso a Omega a sufrir

La última prueba del ciclo se vivió en el capítulo 71 del Desafío Siglo XXI y estuvo bastante intensa. Aunque Gamma dio todo su esfuerzo en el Box Azul, Omega logró imponerse en una competencia reñida y con un final de impacto.

Al Desafío de Sentencia, Premio y Castigo llegaron cuatro integrantes por equipo: Grecia, Yudisa, Juan y Gio representaron a Gamma; mientras que Zambrano, Rata, Katiuska y Manuela compitieron por Omega.



Cómo fue la prueba del Box Azul

La prueba, realizada por relevos, exigía fuerza, precisión y trabajo en equipo. Los desafiantes debían cruzar una estructura metálica, lanzarse a la piscina y superar los obstáculos dentro del agua. Luego, caminar sobre una barra en equilibrio, saltar a otra piscina, subir por los estribos hasta el segundo nivel, tomar un boomerang y deslizarse por el tobogán para regresar al punto de lanzamiento.

El objetivo final era derribar con el boomerang un balón de dos kilogramos ubicado a más de cuatro metros de altura. El primer equipo en tumbar los cuatro balones se quedaría con la victoria.

Quien ganó la prueba de HOY en el Box Azul

Aunque Omega mantuvo un buen ritmo, Manuela cometió un error en su lanzamiento del boomerang y derribó uno de los balones de los naranjas, lo que permitió que Gamma tomara la delantera y asegurara el punto decisivo. El equipo rosado celebró con su usual canto de victoria.



