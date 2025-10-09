Quién ganó HOY la prueba en el Box Amarillo del Desafío: tensa definición

En el capítulo 70 del Desafío Siglo XXI se vivió la tercera prueba del primer ciclo de esta etapa de dos equipos. Omega y Gamma llegaron al Box Amarillo para competir por las comodidades de las casas y por el derecho de entregar un chaleco masculino.

Los representantes fueron: Gamma: Mencho, Yudisa, Valentina, Juan, Camilo y Potro.Omega: Rosa, Tina, Katiuska, Rata, Eleazar y Leo.



Cómo fue la prueba en el Box Amarillo

La competencia fue por relevos. Los tres primeros desafiantes de cada equipo partieron de manera individual para subir una rampa, desatar una llanta y llevarla consigo. Luego descendieron, cruzaron un tramo con malla de cuerdas, saltaron a la fosa y se lanzaron por la rampa gigante.

En la segunda parte del recorrido, desde la tarima debían lanzar la llanta para encestarla en un mástil, abrir una reja metálica y llegar a una plataforma donde giraban un manubrio hasta destornillarlo y tomar un maletín con cinco fichas.

Los tres participantes restantes repitieron el trayecto, pero al final atravesaron un túnel pendular para recoger seis fichas adicionales en un baúl. Con todos los integrantes reunidos, uno de ellos caminó sobre una inestable escalera que el resto equilibraba para llegar a un cubo y armar una torre con las fichas hasta alcanzar la altura indicada.



Quién ganó la prueba

Aunque al inicio la competencia fue muy pareja, Omega logró mantener la concentración en la parte final y construir la torre más rápido, asegurando así la victoria en el Box Amarillo y el derecho a entregar el chaleco masculino.

