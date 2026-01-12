Publicidad

Qué pasará hoy en el Desafío del Siglo XXI: Avance del capítulo de este 12 de enero

El Desafío del Siglo XXI regresa a las 8:00 de la noche este 12 de enero y te contamos qué sucederá, hoy habrá prueba de contacto en el Box Rojo.

Después de la pausa, el Desafío del Siglo XXI regresa recargado y veremos una prueba única en el Box Rojo, ¿se acoplarán Kevyn y Julio a sus nuevos equipos?

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 12 de ene, 2026
Avance capítulo 112 Desafío