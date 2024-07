¿Qué le pasó a Renzo en el Desafío de Sentencia y Servicios?: así se lastimó

En el capítulo 64 del Desafío 2024 los desafiantes lo dejaron todo en el Box Azul, no solo para conservar los servicios en cada una de sus casas, también para ganar la posibilidad de mostrar sus redes sociales y de recibir un mensaje de su familia.

En esta ocasión, Kevyn obtuvo la oportunidad de presumir su cuenta de Instagram, mientras que Darlyn pudo ver a su familia, obtener sus cartas e incluso verlos en video, tanto a sus padres, como a su pareja, quienes no desean que regrese por el momento a su casa.

Por otro lado, Omega demostró su molestia con su derrota en el Box de agua y regresaron a la casa rosada convencidos de que también recibirían el Chaleco de Sentencia, además, preocupados por la salud de uno de sus integrantes.

¿Renzo se lesionó en el Desafío de Sentencia y Servicios?

Y es que Renzo aseguró que tenía un fuerte dolor en uno de sus pies, tanto así que tuvo que ponerse hielo debido a la inflamación, en medio de una conversación con sus compañeros dijo que el momento ni siquiera sucedió en la pronunciada rampa, al contrario, fue mientras corría.

Poco después comentó que se sentía muy adolorido y le solicitó a Alejo que no apretara tanto la media que le estaba colocando sobre la piel. Debido a esto el capitán del equipo aseguró que se soltaría poco a poco y le pidió que no se preocupe, a lo que el sentenciado le dijo que en la siguiente prueba tienen que ganar, no hay más opción.

Vale la pena mencionar que el competidor fue elegido para portar el Chaleco de Sentencia en el mismo capítulo y bajo la lógica de que solo ha estado en un Desafío a Muerte una vez, por lo que el grupo azul lo mencionó como su primera opción.

Por otro lado, con el segundo triunfo de Darlyn, Dickson, Karoline, Glock, Hércules, Arandú, Yoifer y Kevyn, Karen, de Omega, se convirtió en la primera mujer sentenciada del ciclo 13 y la modelo que trabajó en Brasil fue quien le entregó el Chaleco, pues quería hacerlo de la mejor manera.

Alejo del Desafío estalló contra Omega

Mientras que Beta celebraba, Alejo enfureció y estalló contra sus compañeros, cuestionando por qué la última plataforma fue superada con mayor facilidad por el otro grupo que por ellos. “¿Cómo es posible que les haya costado menos a Hércules y Darlyn? ¿Qué pasa pues?”, ante este comentario, Santi le respondió que todo tenía que ver con las proporciones, y esto parece que molestó más al capitán de la escuadra rosada.

“Eso se ve feo, ¿cuáles proporciones? Se ve feo”, dijo el paisa y agregó que lo único que tenían que hacer era sostenerse, usar la fuerza de los brazos: “Eso es calistenia, una cosa básica del deporte”, explicó muy afectado por el resultado.

Finalmente, agregó que cualquier error en este momento de la competencia costaba un chaleco y era algo que todos debían tener muy presente, pues esto podría significar un participante más en riesgo y, tal vez, una eliminación.

