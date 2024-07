En el Desafío 2024, Darlyn llora al leer la emotiva carta de su papá y ver a su novio

Darlyn recibe palabras de apoyo por parte de su familia y su novio, algo que llevaba esperando desde hace un buen tiempo, por lo que no oculta su emotividad. No obstante, lo que desata su llanto es la carta de su padre, quien le pide que no baje los brazos en la competencia, a pesar de que ya la quiere volver a ver.

Por otra parte, las lágrimas siguen siendo protagonistas mientras que ve el video que le enviaron, pero principalmente cuando aparece su novio, ya que asegura que él es uno de sus principales motores.

Darlyn criticó a Santi en el Desafío

Antes de que recibiera el servicio de mensajería en el Desafío, Glock aprovechó para tener una conversación con Darlyn y expresarle el agradecimiento que tiene, dado que piensa que ha cargado con muchas cosas que ni siquiera tienen que ver con ella y le recalcó su labor como capitana dentro de Beta.

Frente a esto, la deportista le recordó que los planes de Dios ocurren justo cuando deben ser, exaltando lo dicho por Santi en el Box Azul, quien intentaba motivar a sus compañeros al decirles cosas como que les "dieron papaya" cuando sus rivales fallaban, no obstante, no le sirvió para nada, puesto que perdieron.

Karoline y Darlyn pelearon la capitanía en el Desafío

Una vez han empacado sus pertenencias, los participantes se dirigieron a sus nuevas casas, al igual que los líderes que se encontraban en el Box Amarillo para el Desafío de Capitanes.

Es justo en este momento cuando Karoline aprovechó para referirse a lo duro que fue para ella saber que Francisco se iría para la casa Omega, así como también para decir que Darlyn es la capitana oficial de la casa azul. Además, señaló que le gustaría que ella la tuviera en cuenta a la hora de tomar ciertas decisiones.

Cómo quedaron los nuevos equipos del Desafío

La huilense y el joven originario de Lorica fueron los primeros en elegir un hombre y una mujer, seguidos de Alejo y Luisa, desde entonces se intercalaron para hacer sus elecciones, por eso te contamos a quiénes mencionaron y en qué orden.

Karoline y Arandú eligieron a: Kevyn, Darlyn, Yoifer, Dickson, Hércules y Glock.

Alejo y Luisa mencionaron a: Renzo, Karen, Francisco, Mapi, Santi y Natalia.

Al llegar a casa, la capitana de Beta hizo énfasis en su molestia por perder a Francisco, ya que consideró que era una ficha importante dentro del equipo, pero sus compañeros la consolaron asegurando que no había forma de conservar a todos sus miembros.