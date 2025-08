Qué le pasó a Gero en el Desafío de Capitanes 2025: Esta es la razón por la que Beta bajó bandera

En el Desafío de Capitanes del Desafío Siglo XXI se vivieron emociones intensas. Fue una prueba exigente que sacó lo mejor de cada competidor, pero lamentablemente, Gero, representante de Beta, se quebró emocionalmente y no logró completar el recorrido, lo que provocó que su equipo tuviera que bajar la bandera.

La competencia fue reñida desde el inicio. Los participantes comenzaron el recorrido pasando por debajo de cilindros y avanzaron por una pista en zigzag hasta llegar a una fosa, donde debieron atravesar un tronco a ras de suelo. Luego descendieron por una rampa y cruzaron un pasamanos, desde el cual lanzaron diez bolsas de arena a una canasta para hacer caer una bola de cemento.

Qué le pasó a Gero en el Desafío de Capitanes

Con esa bola rompieron la tapa de un cajón que contenía un chaleco de acero y una llave. Gero fue el segundo en colocarse el chaleco, justo después de Rata. Con el chaleco puesto, cada capitán debía buscar una llanta y abrir con la llave el candado que la aseguraba. Sin embargo, Gero no logró devolverse por el pasamanos, tenía las manos lastimadas; finalmente fue superado por Eleazar y Potro.

Su frustración fue tal que gritó con desesperación, conmoviendo a sus compañeros en las casas. Luego continuó el recorrido arrastrando la llanta hasta tocar la línea roja, y desde allí debían rodarla hasta que quedara quieta sobre una plataforma. Gero no pudo avanzar ni completar el recorrido y, por ende, el responsable de bajar la bandera de su equipo.

Al regresar a la casa, fue recibido con cariño y apoyo por sus compañeras Tina y Valentina, quienes le recordaron su valor. “La diste toda, eres un teso”, le dijeron con emoción.

“Literalmente se me abrieron las manos y el dolor no me dejó seguir. Obviamente, el sueño era mantener la bandera de Beta arriba, pero lo que me deja tranquilo es que no me rendí. Seguí, seguí… el cuerpo jalaba y simplemente no podía más”, confesó Gero.

Andrea Serna le preguntó si alguna vez en su vida había gritado con tanta fuerza, ya que su reacción fue desgarradora. Él respondió: “Es tanto el cariño que me dio esta casa Beta, que me dolió mucho aceptar que no podía avanzar”.

Acto seguido, Andrea le pidió entregar su escudo, quitarse el brazalete y bajar la bandera de Beta. Fue un momento conmovedor que tocó las fibras de sus compañeros y de los demás equipos.

