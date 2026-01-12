Rosa creía que Zambrano la iba a poner con Kevyn y él le contestó: "No haré esa maldad"

Este lunes 12 de enero, los televidentes se volvieron a conectar con el Desafío Siglo XXI, para saber qué pasará con los dos equipos que siguen en competencia, Neos y Gamma. Precisamente, cuando empezó el capítulo Rosa se le acercó a Zambrano y entre los dos hablaron de este tema.

“Yo pensé que tú me ibas a poner con Kevyn”, empezó diciendo la mujer. Posteriormente, Zambrano le afirmó: “yo no voy a hacer esa maldad, si ustedes hacen un dúo bueno, para qué vamos a destruir eso. Eso es ser muy bruto”. Tras esto, Rosa volvió a mencionar unas palabras. “Y está bien, como equipo nos suma mucho”.



Después, el atleta olímpico afirmó que Kevyn es un participante muy completo. “La idea es sumar, y la idea es que de pronto tú no te lo ganes, que salgas con $120 millones”. A esto, Rosa agregó que este ciclo 21 pueden estar muy bien y ser victoriosos frente a todas las pruebas que se presenten.

Posteriormente, afirmó que les está dando “una cachetada con guante blanco” a los nuevos que llegaron a Gamma, para que de verdad conozcan quién es “la verdadera bestia en la casa”.

Tras esto, mencionó a Valkyria, indicando que ella se ha podido sorprender del hombre que lo caía muy bien, pero que en los últimos días ha logrado tener una buena convivencia. “Tú en la calle, no tienes que ser igual en la casa. Mire, yo con Miryan no peleo, porque no me da para hacerlo con ella”.



