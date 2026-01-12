Publicidad

Qué le dijo Zambrano a Rosa en el Desafío: ella creía que iba a ser dupla con Kevyn

Al empezar el capítulo del Desafío, Rosa tuvo una conversación a solas con Zambrano, y allí hablaron del enroque que hubo con Kevyn y Julio. La mujer pensó que iba a dejar de ser la dupla de Gero.

Rosa creía que Zambrano la iba a poner con Kevyn y él le contestó: "No haré esa maldad"

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 12 de ene, 2026
