¿Qué ha pasado con Guajira tras el Desafío The Box 2023?: La exparticipante regresa

Guajira vuelve al Desafío luego de haber sido convocada por Kevyn para que lo ayude a ganar esta edición por los 20 años del programa, ante lo cual la exparticipante no dudó en aceptar la propuesta y así volver para obtener una revancha luego de haber perdido la final del año pasado.

Actualmente, esta excapitana de Gamma se encuentra radicada en Medellín, en donde se ha dedicado a la creación de contenido y a trabajar con diversas marcas, siendo los videos de baile su fuerte, gracias a lo cual ha creado una comunidad de más de casi tres millones de seguidores en sus redes.

Asimismo, también ha estado muy conectada al Desafío 20 Años, por lo cual ha hecho varias transmisiones opinando sobre lo que ocurre en la Ciudadela y ha respondido a las críticas que ha obtenido por parte de los que fueron sus rivales en su temporada.

Guajira criticó a Natalia por su cercanía con Kevyn

La cercanía entre Natalia y Kevyn ha generado opiniones divididas en las redes sociales, ya que muchos consideran que esa atracción que hay entre ellos no se dio de la mejor manera y piensan que el guarda de seguridad debió respetar su relación fuera del Desafío. Todo esto ha causado que sean tendencia en varios capítulos y que exparticipantes también comenten acerca de lo que se ha visto en pantalla, tal y como lo hizo Guajira.

Esto ocurrió luego de que la creadora de contenido conocida como Peachy Valty escribiera: "¿por qué a las mozas les ofende que les digan mozas? Jajaja", haciendo alusión a lo dicho por parte de Karen hacia su compañera.

Luego del revuelo que causó esto, pues no fue la única en comentarlo, Guajira, finalista del Desafío The Box 2023, aprovechó estas palabras para responder y a forma de indirecta revelar que opina lo mismo que la capitana de Alpha en esta edición 20 años: "no sé amiga, jajaja, me pregunto lo mismo".

Guajira, del Desafío 2023, opinó sobre lo dicho por Karoline

Durante el último Desafío de Sentencia y Bienestar que había en el Desafío 2024 con tres equipos, Karoline decidió gritar que era la reina del aire con el objetivo de motivarse y terminar el Box Blanco por todo lo alto, no obstante, despertó varias críticas, tanto entre sus rivales como en las redes.

Pero no todo se quedó ahí, pues Guajira, quien fue finalista en el Desafío The Box 2023, aprovechó todo el revuelo que esto causó y dio una opinión personal, ya que aunque hizo alusión a lo dicho por Karoline, no la mencionó como tal.

"Cuando fui a contacto di la batalla, me tenían que coger entre tres. Cuando iba a piscina, me pasaba a los manes. La reina del Box Amarillo soy yo, con récord en pista", dijo esta exparticipante en un video.

