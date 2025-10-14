Potro hizo reír a Camilo en el Desafío al despedirlo con emotivas palabras por su eliminación

Cuando se conoce que Camilo y Grecia, de Gamma, son los que deben abandonar la competencia, entre todos los despiden. Aunque no hubo llanto, si se dijeron palabras muy emotivas que hicieron hasta reír a los que hoy se despiden del programa de los colombianos.

En primer lugar, Zambrano dio unas palabras a Grecia, luego de que Andrea Serna le preguntara si tenía algo para decirle a su compañera. Cuando esto sucedió, él se río y luego él respondió de la siguiente manera cómo se sentía.

"La verdad que, es una mujer berraca. Me llevo algo muy bonito de ella, me escuchó mucho y me enseñó algunas cosas buenas y que nunca se dio por vencida. En la vida hay que darlo todo y decirle que tiene un amigo en Barranquilla, que cuando esté por allá en su modelaje o cualquier cosa, me avise para salir a comer y hablar. Que afuera tiene algo bonito que la está esperando", afirmó.

Posteriormente, le preguntan a Potro si tiene algo por decirle a su amigo, a lo que él indica que:"Camilo para mí es una persona muy importante, de verdad quiero decirle que lo amo con todo el corazón. Que es mi amigo y mi hermano, que Dios lo bendiga. Que tiene una mente muy grande, que la explote afuera, con su negocio y empresas, con su modelaje, porque hasta bonito es"

Tras esto, Camilo dijo con Potro se entendió muy bien, mientras estuvo con vida en el Desafío; y que está enseñando algo muy bonito a todos los que lo ven. Posteriormente, afirma que está muy feliz, pero inevitablemente empieza a llorar, al saber que su sueño se termina esta noche.

