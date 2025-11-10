Sofía es una mujer muy familiar, vive en unión libre y es mamá de Yeilin Sofía. Es recochera y, aunque es muy sensible, evita mostrarlo para no verse débil. Es concejal porque le encanta representar a los deportistas de su pueblo y quiere ser ejemplo. Tiene carácter fuerte, no se deja dominar por sus emociones y dice las cosas de frente.

Describe a su pueblo como muy cordial y de pocas oportunidades para sobrevivir; los identifica El Pital, un pozo de agua emblemático, porque allá no hay agua potable y transportan el agua a caballo. Se había inscrito dos veces al Desafío y, “de la nada”, se le dio esta oportunidad. Sueña con ser campeona del Desafío. De esta temporada, quiere enfrentarse a Yudisa, a quien admira porque, con corta edad, ha logrado mucho.



No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.