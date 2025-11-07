En vivo
Síguenos en::
LA INFLUENCER

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Participantes  / Pedro

Pedro

Tiene 26 años, es boxeador y entrenador activo, y es de San Basilio de Palenque, del departamento de Bolívar. Quiere dejar el nombre de su pueblo en alto, como su ídolo Kid Pambelé.

