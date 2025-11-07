Viene del primer pueblo libre de América, cuna de cuatro campeones mundiales de boxeo. Es el primer palenquero que llega al Desafío y quiere dejar el nombre de su pueblo en alto, como su ídolo Kid Pambelé. Tiene seis hermanos; es el quinto, con dos medios hermanos por parte de papá y dos por parte de mamá, y se crió con su hermana menor.

Su padre, campesino y amputado de una pierna, falleció en mayo por picadura de avispas. Desde entonces, es el hombre encargado de la casa. Lleva cinco años conviviendo con su pareja y tienen un hijo, Yonaiker, cuyo nombre Pedro lleva tatuado.



Es entrenador de boxeo con más de 25 alumnos entre 8 y 18 años; su propósito es sacar un campeón mundial. Orgulloso de su tierra, suele decir que quien va a Palenque se queda por su música y su comida.

