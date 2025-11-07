Kevyn y Valkyria reclutan al primer integrante de Neos: ya se conoce con otro desafiante

Mira también: Compasivo gesto de Iván Lalide con Katiuska al ver su estado de ánimo tras la expulsión



Quién es Pedro, de los Neos, en el Desafío Siglo XXI

Tiene 26 años, es boxeador y entrenador activo, y es de San Basilio de Palenque, del departamento de Bolívar. Quiere dejar el nombre de su pueblo en alto, como su ídolo Kid Pambelé. Viene del primer pueblo libre de América, cuna de cuatro campeones mundiales de boxeo. Es el primer palenquero que llega al Desafío y quiere dejar el nombre de su pueblo en alto. Tiene seis hermanos; es el quinto, con dos medios hermanos por parte de papá y dos por parte de mamá, y se crió con su hermana menor.



Su padre, campesino y amputado de una pierna, falleció en mayo por picadura de avispas. Desde entonces, es el hombre encargado de la casa. Lleva cinco años conviviendo con su pareja y tienen un hijo, Yonaiker, cuyo nombre Pedro lleva tatuado.

Es entrenador de boxeo con más de 25 alumnos entre 8 y 18 años; su propósito es sacar un campeón mundial. Orgulloso de su tierra, suele decir que quien va a Palenque se queda por su música y su comida.

