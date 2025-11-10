Fue entrenadora de gym y llegó al CrossFit en 2019. Actualmente tiene un local de suplementos deportivos en un box. La conoce todo el mundo en el pueblo: va en moto saludando a todos.

Le dicen “la señora de las matas”: tiene plantas por toda la casa (baño, sala, cocina). Vive con su mamá y tres sobrinos. Su sueño es terminar la casa para su mamá. No tiene hijos; sus “hijos” son sus animales: tiene dos gatas, tiene un cocker llamado Simón, y rescató cuatro perritos en una trocha; los dio en adopción y se quedó con Conchita.



Su pareja es Baco (de Brasil). Se conocieron en 2018; se separaron cuando Lina se fue al Ejército, volvieron y hoy está muy enamorada. Dice que Baco se ha demorado en pedirle matrimonio.

Se considera la influencer del pueblo: pauta muchos negocios de Caucasia, por eso anda con pestañas largas y uñas arregladas: “nunca sabe cuándo la van a grabar”. Es sonámbula; el deporte le ayuda a bajar esa energía: si no entrena, se para sola de noche (como cuenta su mamá). Autocrítica: a veces habla mucho, intenta quedar bien con todo el mundo aún si

