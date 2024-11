Natalia, del Desafío, se quitó el diseño de sonrisa e impactó al mostrar sus dientes naturales

Natalia, exparticipante del Desafío 2024 , ha dado mucho de qué hablar desde que salió de La Ciudadela debido a que se ha sometido a algunos procedimientos estéticos y retoques que han cambiado mucho su aspecto físico. La modelo recientemente preocupó a sus más de 600 mil seguidores en Instagram, al informar que se iba a practicar otro procedimiento con su odontóloga de confianza.

Sin embargo, fue hasta un día después que les pidió a sus admiradores no alarmarse, agregando que se iba a hacer un cambio de diseño, por lo que la especialista en salud bucal se apresuró a retirarle las carillas que le había puesto hace algún tiempo.

Lo curioso de esta situación es que no le pusieron de inmediato las nuevas carillas, sino que le permitieron irse a su casa mientras finalizaban con el trabajo. Fue de esta forma como la joven compartió con su comunidad un video en donde se logra ver cómo es su dentadura completamente al natural.

"Bueno, vean, esta es mi sonrisa sin el diseño, así es. A mí me gusta igual, pero obviamente con diseño me gusta muchísimo más. Acá la gran mayoría no me había visto sin diseño, yo lo tenía hace como dos años y no me lo cambié porque estuviera malo ni nada, estaba en perfectas condiciones, pero me lo quería poner abajo y en un tono más blanco", explicó.

Natalia, del Desafío, mostró sus dientes al natural. Foto: Instagram @nataliarinconfit

Asimismo, admitió que en los próximos días la verán con sus dientes naturales mientras le hacen los nuevos ajustes y que, contrario a lo que algunos pueden pensar, ella siente mucha seguridad de su sonrisa.

Las reacciones no se han hecho esperar, dado que los usuarios de Internet han elogiado su belleza y afirmaron que desean conocer con ansias cómo va a quedar el resultado, pues son conscientes de que su aspecto físico juega un papel fundamental en su carrera, ya que trabaja como la figura oficial de algunas marcas y la contratan para videos musicales, campañas y demás temas comerciales.

Es necesario mencionar que Natalia hace poco se hizo una cirugía en la nariz, por lo que muchos están ansiosos de saber si tiene planeado visitar el quirófano de nuevo.