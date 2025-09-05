Mecho se quiebra al recibir emotiva carta de su esposo y fotos de su hija en el Desafío

En la noche todos estaban en sus casas, Mencho recibió la sorpresa que tanto estaba esperando. Le avisaron que ya había llegado la caja en la que iban a estar los detalles que le enviaron sus familiares.

Mencho llora en el Desafío por su hija

Cuando se la entregaron, la integrante de Gamma estaba muy emocionada. Después, se sentó con todo sus compañeros a destapar todo el contenido y lo primero que sacó fue una cobija de su bebé. Lo que hizo fue olerla y abrazarla como si su hija estuviera ahí con ella.



En seguida, se dio cuenta de que su esposo, Edinson Angulo, más conocido como Shang, le había enviado una carta. Empezó a leerla y posteriormente mostró que su mamá también hizo lo mismo. Tras este hecho, se derritió y empezó a llorar demostrando que los extraña demasiado.

Poco a poco fue mostrando todas las cosas que contenía la caja y volvió a quebrarse al mostrarle a todos la foto de su hija. Asimismo, se enteró de que la salud de su mamá ya está mejorando y Gamma se alegra por ello.

