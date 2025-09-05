🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Participantes competirán por algo muy grande, ¿de qué trata?

Comentario de Eleazar que molestó

Luego de la llamada de Andrea Serna, presentadora del Desafío Siglo XXI, todos los participantes quedan conmovidos con las historias que contaron Myrian y Mencho sobre sus hijas. Minutos después, Eleazar dice que va a llorar si tiene ese acercamiento con su familia y lanza un comentario que no agradó en Alpha.