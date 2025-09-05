Publicidad

Desafío Siglo XXI

🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Participantes competirán por algo muy grande, ¿de qué trata?

Esta noche, Alpha, Omega y Gamma, se enfrentan de nuevo en el Box Rojo; por lo cual, deben alistar a sus mejores fichas para ganar esta competencia en el Desafío Siglo XXI.

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado 5 de sept, 2025
REFRESCAR
  • 08:33 p. m.
    Comienza Desafío Sentencia y Servicios

    Alpha, Omega y Gamma se enfrentan en el Box Rojo, todos irán a darla toda para recibir ese detalle especial de sus familiares.

  • 08:15 p. m.
    Comentario de Eleazar que molestó

    Luego de la llamada de Andrea Serna, presentadora del Desafío Siglo XXI, todos los participantes quedan conmovidos con las historias que contaron Myrian y Mencho sobre sus hijas. Minutos después, Eleazar dice que va a llorar si tiene ese acercamiento con su familia y lanza un comentario que no agradó en Alpha.

  • 08:08 p. m.
    Mecho llora por la ausencia de su hija

    Mencho, de Gamma, hace llorar a Andrea Serna al afirmar que extraña demasiado a su hija; además, le envía un emotivo mensaje.

  • 08:07 p. m.
    Andrea Serna llama a los participantes

    Andrea Serna empieza a hablar con los participantes sobre las emociones que hay por los que extrañan a sus seres queridos.

  • 08:03 p. m.
    Alpha habla de sus familias

    Los integrantes de Alpha hablan de sus familias y de cuántos los extrañan; Deisy revela detalles de sus seres queridos y también Valentina.