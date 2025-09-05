Alpha, Omega y Gamma se enfrentan en el Box Rojo, todos irán a darla toda para recibir ese detalle especial de sus familiares.
Caracol TV Desafío Siglo XXI 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Participantes competirán por algo muy grande, ¿de qué trata?
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Participantes competirán por algo muy grande, ¿de qué trata?
Esta noche, Alpha, Omega y Gamma, se enfrentan de nuevo en el Box Rojo; por lo cual, deben alistar a sus mejores fichas para ganar esta competencia en el Desafío Siglo XXI.
Actualizado 5 de sept, 2025
-
08:33 p. m.Comienza Desafío Sentencia y Servicios
-
08:15 p. m.Comentario de Eleazar que molestó
Luego de la llamada de Andrea Serna, presentadora del Desafío Siglo XXI, todos los participantes quedan conmovidos con las historias que contaron Myrian y Mencho sobre sus hijas. Minutos después, Eleazar dice que va a llorar si tiene ese acercamiento con su familia y lanza un comentario que no agradó en Alpha.
-
08:08 p. m.Mecho llora por la ausencia de su hija
Mencho, de Gamma, hace llorar a Andrea Serna al afirmar que extraña demasiado a su hija; además, le envía un emotivo mensaje.
-
08:07 p. m.Andrea Serna llama a los participantes
Andrea Serna empieza a hablar con los participantes sobre las emociones que hay por los que extrañan a sus seres queridos.
-
08:03 p. m.Alpha habla de sus familias
Los integrantes de Alpha hablan de sus familias y de cuántos los extrañan; Deisy revela detalles de sus seres queridos y también Valentina.