Los participantes que ya aseguraron su cupo en la siguiente fase del 'Desafío'

En este capítulo 86 del Desafío Siglo XXI, hubo varios momentos que dejaron impactados a los televidentes. El primero fue cuando Gio y Leo tuvieron un fuerte choque, y tuvieron que salir de la competencia en el Box Rojo, porque por recomendación médica, debían descansar todo el juego.

Como Gio aún seguía con dolor, se lo tuvieron que llevar en ambulancia por el incidente que tuvo y así revisarlo mejor. Por su parte, al integrante de Omega le pusieron un cuello, luego de aquel suceso que no solo preocupó a los participantes que estaban en la pista, sino también a los que estaban descansando en la casa.

Posteriormente, Zambrano también salió afectado en medio de la prueba, quien recibió un fuerte golpe en la cabeza. Algunos del Desafío tuvieron que ayudarlo a pararlo, para ser revisado por un paramédico. A pesar de todo lo que ocurrió, Omega ganó y por eso tuvieron la oportunidad de enviarle el castigo a Gamma.



Los participantes que aseguraron su cupo en el Desafío

Ahora bien, faltó algo muy importante y es para quién va el chaleco. En su momento dijeron que se lo enviarían a Gio, pero como aún no llega de la revisión médica, no se conoce si realmente se le pondrán a él o a Potro. Eso quiere decir que, solo hay dos hombres seguros para la siguiente etapa del Desafío Siglo XXI: Leo y Rata.



A raíz de la victoria de Omega, están tranquilos de que pondrán pasar la siguiente fase, en donde solo ocho podrán continuar en competencia. Por otra parte, en el lado de las mujeres, Yudisa, Rosa y Katiuska también están dentro del grupo de participantes que avanzan a la siguiente etapa.

¿Qué pasará en el Box Negro? Mencho y Tina se tendrán que enfrentar, y solo una de ellas entrará en el Top 8 de los mejores competidores del Desafío. Ahora Zambrano tendrá que esperar cuál será su contrincante para esa prueba a Muerte. Debes estar atento a todos los detalles de los próximos capítulos del programa de los colombianos.

