En vivo
La Reina del Flow
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Los participantes que ya aseguraron su cupo en la siguiente fase del 'Desafío'

Los participantes que ya aseguraron su cupo en la siguiente fase del 'Desafío'

Tras conocer el ganador del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, algunos de los competidores ya pueden estar tranquilos porque no van a recibir el chaleco y no tendrán que pasar por el Box Negro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad