¿Kevyn sacó las uñas tras recibir el respaldo de Alpha? El desafiante se molestó por la derrota

Un verdadero momento de tensión fue el que se vivió en Alpha luego del Desafío de Sentencia y Hambre que tuvo lugar en el Box Blanco, pues los dos hombres y las tres mujeres que asistieron al terreno de juego no lograron obtener el primer puesto del encuentro deportivo.

Una vez Andrea Serna dio por terminada la contienda, los participantes se reunieron en sus respectivos equipos para conversar acerca de los aciertos y errores que tuvieron en la arena. Fue precisamente allí donde salieron a colación las fallas cometidas por Dickson y Santi.

Mapi fue la primera en hacer énfasis en la relevancia de escucharse entre ellos mismos, motivo por el cuál Karen intervino para asegurar que, de igual forma, todos los grupos estaban equivocándose en ese sentido.

Este comentario despertó el malestar de Kevyn, quien no dudó el contestarle: “A mí me tiene sin cuidado el otro equipo, si el del lado se cayó 55 mil veces, a mí me importa mi equipo y si aquí no nos escuchamos, qué me interesa si los demás se caen o no”, dijo.

Cabe aclarar que la capitanía de la casa morada fue tema de discusión en varios capítulos, dado que las mujeres consideraban que Kevyn debía ser el líder y no Santi, que venía cumpliendo con esas funciones desde hace algunos ciclos.

Kevyn intentó motivar a Alpha en el Desafío 2024

Una vez están en casa, Santi dio a conocer que tiene un problema de salud, lo que generó preocupación y mal humor en sus colegas. Kevyn, de hecho, le pidió dejar de lado las excusas para centrarse de lleno en el juego y les regaló algunas palabras de aliento al resto de integrantes.

“Yo quiero un equipo y creo en ustedes, esa es la palabra. Voy a seguir molestando porque sé que tienen muchas capacidades igual que todos, así que quiero ver más, así nos toque salir como Campanita, porque él la dio toda”, finalizó.

