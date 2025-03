Karen, del Desafío, se sincera sobre lo que pasó con su esposo: “Aún no acepta darme el divorcio”

Desde su salida del Desafío 20 Años, Karen Candia, semifinalista del programa, ha estado en el ojo público por diversas controversias relacionadas con su vida personal, especialmente en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Se han generado especulaciones sobre su separación y su romance con Renzo, compañero del reality. En esta oportunidad, la joven confesó lo que realmente sucedió con su esposo y si su compañero tuvo algo que ver.

Esto fue lo que ocasionó la separación de Karen y su esposo

Karen indicó que, antes de ingresar al Desafío, ya atravesaba dificultades en su relación. Después de casi cinco años juntos, comenzó a sentirse sobreprotegida por su esposo, al punto de que él influía en decisiones como su forma de vestir o el tipo de contenido que compartía en redes sociales, lo que la hizo sentir agobiada.

“Salí del Desafío y él me quería prohibir muchas cosas y yo soy de soñar, de experimentar, de crear… y él era: ‘no hagas esto, no subas esto, ponte esto’… Y esas cosas no van conmigo”, indicó. Aunque su esposo siempre la apoyó en su sueño de ingresar al reality, al finalizar el programa continuó con actitudes controladoras, lo que terminó siendo la gota que derramó el vaso.

A pesar de haber intentado darse una nueva oportunidad en su matrimonio, Karen se dio cuenta de que ya no coincidían como pareja. Tras convivir durante dos semanas en París, decidió ser honesta con él y le confesó que ya no podía continuar con la relación.

A pesar de que llevan cuatro meses separados, legalmente siguen siendo marido y mujer, ya que Alex, la expareja de Karen, no ha querido firmar los papeles de divorcio, pues no acepta que su matrimonio haya llegado a su fin.

“Ya no voy más contigo, le dije, porque yo no voy a estar con alguien más estando con él. Yo me siento tranquila ahora porque hace cuatro meses le dejé claro… Si no hablaba con él, era como serle infiel a mi palabra y a mi ser… Porque si no le decía las cosas, era como si lo engañara”, confesó la semifinalista.

¿Qué pasó realmente con Renzo?

Sobre su romance con Renzo, Karen admitió que, mientras estuvo con su esposo, nunca tuvo una aventura con su compañero del equipo Omega, aunque siempre fueron grandes amigos. De hecho, Renzo le hablaba sobre las dificultades que tenía con Anamar, su exnovia y excompañera del reality.

Sin embargo, en un viaje a Cartagena, en enero de 2025, y un mes después de la denuncia de Anamar comenzaron a acercarse más hasta que su relación tomó un giro romántico.

