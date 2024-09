Guajira compitió en la Recta Final del Desafío con un dedo fracturado: "aguanté todo lo que pude"

Guajira y Kevyn siguen dando de qué hablar en redes sociales luego de obtener el primer puesto del Desafío 2024 . La Súper Humana apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram no solo para enviarle un emotivo mensaje a su coequipero , sino también para dar a conocer cuáles fueron las lesiones con las que compitió en la Recta Final del programa.

La noticia la dio a conocer mientras tomaba un jugo de corozo. Según informó tuvo en total cuatro lesiones en su cuerpo; sin embargo, se abstuvo de solicitar la ayuda de los paramédicos porque sabía que esto afectaría a Kevyn y estaba completamente segura de que él ganaría el reality de los colombianos.

¿Qué lesiones le dejó el Desafío a Guajira?

La competidora hizo énfasis en que no solo fue un problema de salud, sino varios y se mostró orgullosa de haber podido superar este momento.

"En la primera prueba de contacto me fracturé este dedo, ahí lo pueden ver. Este dedo está fracturado y me lo tuve que operar. En la prueba de los cien millones me partí acá (señala el mentón). Tengo ligamentos de la rodilla parcialmente rotos y este hombro, el mango rotador que le dicen, está liquidado y aún así campeona, sin nada de lloradera", expresó en la plataforma.

Adicionalmente, escribió en la misma historia que no quería abandonar el juego y añadió que ahora está mucho mejor: "así que le di manejo y aguanté todo lo que pude. Ahora está bien torcido".

