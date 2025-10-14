Gio quiere terminar la alianza de Katiuska y Juan en el ‘Desafío’ con esta estrategia

Luego de que los participantes se despidieran de los eliminados del Desafío Siglo XXI, todos llegaron a sus respectivas casas para comer y dialogar sobre lo que pasó. En este instante, Gio afirmó que tienen que ganar, luego de aquel suceso de perder a dos de sus integrantes.

"Este ciclo, igual, hay que salir a ganar porque esa relación entre Juan y Katiuska lo primero a proteger, pero no me parece. Espero que en el equipo de allá, alguien enchaleque a Juan, ya pasamos los tres, solo falta él. También tiene que demostrar quién es, ¿no? La única manera, no puede estar llegando en bandeja de plata. Dado caso que ganemos, de las primeras personas que se le manda chaleco, es a Katiuska para que se acabe ese jueguito", afirmó.

Por otra parte, Gio le dijo a Mencho que hable con Yudisa, para que no le vaya a entregar la capitanía a Juan. Posteriormente, él se reúne con las tres y le empieza a decir el plan que tiene para que se termine la alianza de la capitana de Omega.

"Para que se acabe ese cuentecito de que no van a enchalecar a Juan, nosotros tendremos que hacerlo con Katiuska", afirmó. A raíz de esto, Yudisa dice que tenía pensado primero sentenciar a Manuela y Tina, a lo que él les pregunta si les da miedo su compañera, pero ella indica que no.

Luego de esto, la participante más joven del Desafío revela que cada vez que él se salve, le iban a volver a poner el chaleco las veces que sea necesario. A lo que él indica que esto no le afecta, sino que lo hace una persona mucho fuerte.

