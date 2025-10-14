En vivo
La Reina del Flow
Gio quiere terminar la alianza de Katiuska y Juan en el ‘Desafío’ con esta estrategia

Mencho, Yudisa y Gio empezaron a dialogar en Gamma sobre lo que ha sucedido con los chalecos. Posteriormente, él indica que la idea es sentenciar a Katiuska para que vaya al Box Negro en el Desafío.

