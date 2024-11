Gaspar, del Desafío 2024, presumió los resultados de su operación de senos y así le quedaron

El pasado 2 de noviembre, Gaspar anunció en sus redes sociales que se iba a someter a una operación estética y dejó con varias dudas a sus seguidores. Posteriormente, dio a conocer que pasó por el quirófano para hacerse una mamoplastia de aumento con el mismo doctor que operó a Anamar, también exparticipante del Desafío 2024.

Esta joven mantuvo a sus más de 360 mil seguidores informados sobre su proceso de recuperación y una semana después de la intervención en Barranquilla, finalmente reveló los resultados.

En el clip se puede observar a la exdesfiante oriunda de Viterbo minutos antes de ingresar a la sala de operaciones mientras el profesional le marca su pecho con marcador y le explica cómo va a quedar. Luego hay una transición que permite ver el cambio en sus senos, los cuales se ven de mayor tamaño, redondos y con un realce natural, tal como ella explicó que era lo que buscaba.

A Gaspar le preguntaron cuánto le costó operarse los senos

Sobre el tamaño de sus implantes, la exparticipante del Desafío exaltó que se puso 270 CC y explicó por qué optó hacerse esta cirugía: "Me encantaban mis senos naturales, pero siempre he querido ponerme mis topcitos y blusitas sin preocuparme por la caída natural del seno. Es más por gusto personal, siento que el cuerpo se va a ver con más armonía y la ropa se verá divina".

Cuando le preguntaron por el precio de la intervención, Gaspar prefirió evitar dar una cifra y dijo cuáles eran los criterios para ello: "eso depende del paciente. Lo que me costó a mí no te va a valer a ti o a otra chica porque todo es dependiendo del caso y de tus expectativas". Asimismo, contó que no le ha dolido la recuperación y que en una escala a diez la incomodidad ha sido de tres.