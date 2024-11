Gaspar, del Desafío 2024, dio detalles de su operación de senos, ¿está conforme?

Recientemente, Gaspar dio a conocer que tomó la decisión de pasar por el quirófano para realizarse un aumento de busto, al igual que Anamar, lo cual dividió opiniones entre los fanáticos del Desafío , dado que no todos estuvieron de acuerdo con su decisión.

Ante esto, algunos de los seguidores de la modelo aseguraron que no era necesario que se sometiera a este tipo de intervención, en especial porque muchos admiraban su naturalidad, mientras que por otra parte varios recalcaron que se vería aún más bella.

En medio de su recuperación, Gaspar aprovechó para responder algunas preguntas de sus fanáticos con respecto a su aumento de senos, frente a lo que en un principio comentó cómo le fue en el quirófano.

"Me fue super bien, yo no sentí nada. Me desperté super bien y siento que quedé muy linda, todavía estoy un poco inflamada, aunque yo quisiera que no bajaran porque me las veo muy bonitas", respondió.

Sobre el tamaño de sus implantes, la exparticipante del Desafío exaltó que se puso 270 CC y explicó por qué optó hacerse esta cirugía: "Me encantaban mis senos naturales, pero siempre he querido ponerme mis topcitos y blusitas sin preocparme por la caída natural del seno. Es más por gusto personal, siento que el cuerpo se va a ver con más armonía y la ropa se verá divina".

Cuando le preguntaron por el precio de la intervención, Gaspar prefirió evitar dar una cifra y dijo cuáles eran los criterios para ello: "eso depende del paciente. Lo que me costó a mí no te va a valer a ti o a otra chica porque todo es dependiendo del caso y de tus expectativas". Asimismo, contó que no le ha dolido la recuperación y que en una escala a diez la incomodidad ha sido de tres.

Gaspar respondió si se lleva mal con exparticipantes del Desafío

Ante esto, pues varios televidentes aún siguen con opiniones divididas con respecto a Gaspar, la exparticipante habló sobre cómo es su relación con los integrantes del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío, en su segunda edición, y si es cierto que se lleva mal con las mujeres, pues surgieron estos rumores en redes.

"Cero, con todos tengo clic y feeling, me encanta compartir con ellos, de verdad amé conocerlos, aunque yo ya me había relacionado con Karen y Héctor, aunque los participantes me cayeron muy bien e hicimos unos videitos. A parte de admirarlos me caen super bien", dijo en sus historias de Instagram.