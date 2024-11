La foto de Karen y exparticipantes del Desafío por la que atacaron a Gaspar, ¿por qué?

Karen se convirtió en una de las participantes del Desafío 2024 más queridas del esta temporada del programa, lo cual se confirmó al ser la más votada por los televidentes y gracias a lo cual se llevó 100 millones de pesos.

Pero este cariño no corre solo por cuenta de los fanáticos, pues la oriunda de Girardot también creó varias amistades tras su paso por la Ciudadela, por lo cual se le ha visto compartiendo con Campanita, Natalia, Santi, Alejo, Dickson, Luisa, Renzo, entre otros.

La Flaca, quien hace parte de la segunda edición del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío, subió una foto a sus redes sociales en la que se le puede ver en compañía de Karen, Mai y Madrid, en la que se catalogaron como 'Las 4 Babys', con la cual causaron furor entre los fanáticos del reality.

En un principio, estas cuatro exparticipantes cautivaron a sus seguidores con su belleza y tonificada figura, lo que fue el foco de varios elogios, pues hay más de 600 comentarios, para luego ser consideradas como las mejores Súper Humanas de las ediciones más recientes por lo cual les pidieron que crearan un equipo y compitieran juntas.

Sin embargo, esta imagen también fue utilizada para recordar a Gaspar, quien fue la primera eliminada del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío, ya que mientras que unos consideraron que hizo falta en la fotografía, otros mencionaron que estaban mejor sin su compañía.

"Una foto perfecta SIN GASPAR extraordinario", "Las favoritas de los últimos 3 años del Desafío", "El cuerpazo de las 4", "Gaspar eliminada", "Me encanta que Karen se alejó de Guajira, Karoline y Kevyn", fueron algunos de los comentarios por parte de los fanáticos del reality de los colombianos.

Ante esto, pues varios televidentes aún siguen con opiniones divididas con respecto a Gaspar, la exparticipante habló sobre cómo es su relación con los integrantes del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío, en su segunda edición, y si es cierto que se lleva mal con las mujeres, pues surgieron estos rumores en redes.

"Cero, con todos tengo clic y feeling, me encanta compartir con ellos, de verdad amé conocerlos, aunque yo ya me había relacionado con Karen y Héctor, aunque los participantes me cayeron muy bien e hicimos unos videitos. A parte de admirarlos me caen super bien", dijo en sus historias de Instagram.