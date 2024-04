Carballo criticó sin filtros a Beba por su comportamiento en el Desafío: "Fue a dar lora"

El capítulo 19 del Desafío 20 Años fue uno de los más polémicos de esta temporada del reality, pues además de la prueba con cuatro colombianas del común en el Box Azul, al final Beta asignó sin compasión dos chalecos en Alpha y posteriormente se dio un fuerte confrontamiento entre los integrantes del equipo morado en el que Beba explotó, se quitó los guantes del castigo y abandonó Playa Baja.

Como es usual, en Día a Día se cuenta con invitados especiales que comentan lo que sucedió en la noche anterior y en esta ocasión Carballo, exparticipante del Desafío The Box 2022, estuvo presente y fue contundente al dar su opinión sobre el comportamiento de Beba en la Ciudadela, incluso desde los primeros episodios.

Mira también: Beba tuvo una dura pelea con Kevyn en el Desafío 2024: “si usted no me quiere escuchar no importa”

Iván Lalinde, Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carolina Soto, presentadores del programa matutino, dieron el contexto de la situación, pues tras la llegada de Kevyn para sentenciar a Mapi y Santi, la modelo y cantante de Alpha empezó a molestarse para al final, bajo la lluvia, desesperarse con sus compañeros bajo la carpa.

Carballo, exmarchista atlético, comentó que tenía dos visiones sobre lo sucedido, una como competidor y otra como televidente, estas fueron sus palabras.

Publicidad

"Como competidor me parece una falta de respeto el comportamiento y lo que hizo, no por ella, sino por inscribirse a un programa para ir a dar lora, incomodar a los demás y quitarle la oportunidad a otro que realmente lo desea. No es de mi agrado. Muchos van a decir que soy igual a ella, pero yo lo entregaba todo en las pistas".

Catalina Gómez, por su parte, defendió a la competidora y dijo: “Todo el mundo tiene derecho a inscribirse al Desafío y a mí me parece que ella rinde en las pruebas, a lo que Carballo le respondió que era evidente lo mucho que “ella le huye a competir”.

Publicidad

Como televidente, el joven bromeó y dijo que quería saber dónde podía votar sacar a Beba del programa. Iván Lalinde, por su parte, destacó la actitud de Santi en cada momento, pues suele ser mediador entre sus compañeras que discuten en repetidas ocasiones.

Te puede interesar: Beba le reprocha a Alpha haberle dado las camas a Beta: El equipo azul no tuvo compasión

Posteriormente, los presentadores de Día a Día y sus invitados continuaron reviviendo los momentos más emocionantes del capítulo y Carolina Cruz fue enfática en que "Beta peló el cobre" por asignarles el castigo y los chalecos a Alpha, aun cuando sus rivales habían sido condescendientes.

Carballo finalizó su participación en Día a Día lamentando la situación de Gamma donde siempre discute Alexander con las mujeres; adicionalmente, expresó que las Desafiantes de la Semana del cuarto ciclo demostraron tener un mejor desempeño "que muchas otras participantes de ahí".

No te pierdas: Qué pasó con Beba, de Alpha, en el Desafío 2024, ¿es muy grave lo que hizo?

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.