Exparticipante del Desafío se montó al techo de un bus de TransMilenio: Arriesgada maniobra

En redes se volvió viral un video hecho por Matheus, exparticipante del Desafío The Box 2023, quien hizo una arriesgada maniobra al subirse al techo de un TransMilenio en movimiento como una muestra de sus habilidades en el parkour.

Cabe destacar que esta publicación fue realizada el pasado 3 de septiembre, sin embargo, hasta ahorita tomó fuerza en las diversas plataformas digitales y causó un debate entre sus seguidores.

Matheus se montó al techo del TransMilenio

En el video que publicó el exparticipante del Desafío, el joven mencionó que esto lo hizo como inspiración luego de ver que un amigo, llamado Julián, llevaba un buen tiempo usando el transporte público de esta manera.

Dado que el contenido hecho por este atleta de parkour le llamó la atención le pidió que le enseñara a irse en el techo del TransMilenio, algo que registró de principio a fin.

"Lo primero fue mentalizarse, porque qué miedo hacer esto. Que quede claro que no estoy incitando a nadie a hacer esto, simplemente yo quería vivir esta experiencia", mencionó Matheus.

Asimismo, destacó que a pesar de que era la primera vez que lo hacía, ya contaba con entrenamiento y habilidades, según las cuales no le iba a pasar nada grave. A su vez, aprovechó para criticar el servicio, destacando que el TransMilenio está lleno de robos, asesinatos e inseguridad, resaltando que nadie se dio cuenta de que él estaba allí arriba.

En el video se pudo observar el recorrido que hizo Matheus en el bus, pues grabó toda la 26 desde allí. Por otra parte, se notó que se ubicó en toda la parte delantera del vehículo, aprovechando una especie de hueco que hay allí.

Todo el tiempo el joven hizo énfasis en que nadie lo intentara y que era consciente de que esto era algo que no estaba permitido, sin embargo, aseguró que es una actividad que no va a volver a hacer y no dudó en reprochar la situación que se está viviendo en Bogotá.

Esta publicación dividió opiniones entre sus seguidores, quienes criticaron que haya hecho esto y aseguraron que no valora su vida por ponerla en este riesgo tan alto y le recordaron lo sucedido con Epa Colombia, por lo que algunos se molestaron de que no lo hayan multado por este hecho.