Exparticipante del Desafío 2024 se va a convertir en abuelo: Conoce aquí de quién se trata

El Desafío 2024 podría catalogarse como una de las ediciones más especiales de este reality, pues los colombianos pudieron conocer a 42 nuevos participantes, pero también ver en sus pantallas al 'Pibe' Valderrama y al 'Tino' Asprilla como Directores Técnicos. En la 'Etapa Dorada', los semifinalistas invitaron a exdesafiantes como refuerzos para que los acompañaran hasta la gran final, donde el ganador fue Kevyn con Guajira.

A pesar de que el programa llegó a su fin el pasado 27 de septiembre, los colombianos siguen al tanto a todos los Súper Humanos que hicieron parte de la celebración de 20 años de la producción, y varios evidenciaron que un hombre que hizo parte del equipo Tino se convertirá en abuelo muy pronto.

Exparticipante del Desafío 2024 será abuelo

Desde el pasado 7 de octubre se dio a conocer que Be, quien fue refuerzo de Natalia en el Desafío 2024, se convertirá en abuelo, pues su hijo, Esteban Ospina realizó una publicación con su novia, la medallista olímpica argentina Sasha Belen Nievas.

"Nuestro sueño más grande se hace realidad 🤍😭✨¡Te amamos mucho bebé! Gracias Dios por esta bendición tan grande", fue el texto que acompañó el post y el carrusel de fotos donde ella está tocando su pancita y donde también se ve la prueba de embarazo.

Publicidad

Hasta el momento, Belmer Ospina, más conocido como Be, y que estuvo en el Desafío Súper Humanos 2018, no se ha pronunciado en sus redes sociales, pero muchos esperan que lo haga pronto porque en la publicación de Esteban se pueden leer varios comentarios donde se imaginan cómo será "El Be abuelo". Cabe recordar que papá e hijos suelen aprovechar el tiempo cuando están juntos para grabar contenido gracioso y publicarlo en las diversas plataformas.

Publicidad

Be y su rivalidad con Olímpico en el Desafío

Uno de los temas más valiosos para este eliminado del reality de los colombianos en su participación de la mano de Natalia fue el poder darse una oportunidad que llevaba esperando desde la edición en la que estuvo.

"Cuando yo me encuentro con Olímpico yo dije 'no, aquí tenemos que hacer revancha, si nos pusieron así eso es por algo. Esto no puede quedar así'", dice Be, destacando que en el 2018 las cosas se definieron por una votación de los fanáticos del Desafío.

Al comentar lo vivido en la Ciudadela, el eliminado relata lo que experimentó en el Box Negro: "cuando estábamos en muerte, que me tocó definir contra Olímpico, para mí eso fue una final y yo puedo decir en cierto modo que me saqué la espinita. Él me ganó en votaciones, pero esta vez yo lo saqué".