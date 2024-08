Melissa, la novia de Alejo, reveló por qué está orgullosa del participante del Desafío

Gracias a su triunfo en el Desafío X Todo, Alejo se pudo reencontrar con Melissa, su novia y de quien había hablado a lo largo de incontables capítulos de la producción, ya que llevan varios años juntos y es el amor de su vida.

La pareja tuvo la oportunidad de pasar una noche juntos, hablar de la experiencia del joven dentro de la Ciudadela y disfrutar de la compañía del otro. Además, él le contó su sueño más grande en la producción: se ve en una final con Kevyn.

De la misma forma, le reveló que es la única persona que queda de su equipo y que él tuvo que eliminar a uno de sus amigos, confesión que ella lamentó, sin embargo, también le dijo que no esperaba menos, pues sabía que llegaría muy lejos dentro del reality de los colombianos.

La joven le contó que su familia se emociona cada noche al verlo competir, que se han unido mucho y que no se pierden ni un solo capítulo del Desafío, ante lo que él se sintió avergonzado por algunas cosas y ella lo alentó diciendo que estaba siendo él mismo.

Novia de Alejo del Desafío dice que lo admira

En exclusiva con Caracoltv.com, Melissa confesó en 20 segundos todo lo que opina de su pareja después de pasar la noche con él y en su vida real. Por eso no duda al decir que está tremendamente orgullosa porque no existe un día en el que el capitán de Omega no se despierte con actitud y la convicción de luchar por sus sueños.

Un ejemplo claro de ello es que “Llueva, truene o relampaguee”, ya sea que tenga ganas o no, él siempre se levanta a entrenar, debido a esto asegura que “su disciplina es admirable” y que merece lo que tiene y mucho más.

Lo cierto es que él le comentó que está más que preparado para la Semifinal del Desafío y espera ser uno de los mejores deportistas de Colombia, así como desde el principio de la competencia, el originario de Carmen de Viboral tiene un objetivo claro: ser el ganador del Desafío 2024.

