Mapi relata cómo la plataforma del primer capítulo del Desafío quebró uno de sus miedos

Durante su entrevista en El Sentenciado, Mapi, eliminada del Desafío, confiesa que uno de sus mayores sueños dentro de la competencia era ser parte de Alpha, ya que fue el equipo al que siempre le hizo fuerza cuando era televidente y con el cual se sentía más identificada, por lo cual ser parte de esta escuadra no solo fue un anhelo cumplido, sino también el resultado de aprender a vencer sus miedos.

Y es que esta bumanguesa hace una revelación al hablar de su paso por la Ciudadela, de hecho enfatiza al contar algo que los televidentes no notaron en el primer capítulo de esta edición por los 20 años del programa: el hecho de que dejó de lado sus temores para entregar lo mejor de ella.

Te puede interesar: Mapi da a conocer qué le dijo Santi luego de su discusión en el Desafío, ¿quedaron bien?

Mapi recuerda el primer día en el Desafío 2024

La eliminada del reality, en el que Glock le ganó en el Box Negro, menciona que al inicio ella no creía que finalmente estuviese dentro de esta competencia, a la que muchos desean llegar, y que todo parecía ser una fantasía.

Al revivir cómo fue ver a todos los desafiantes por primera vez, Mapi recalca: "era como si las estrellas fueran ellos y yo una espectadora, yo seguía de televidente cuando los vi a todos. La verdad, yo no me creía que era participante".

Conoce más: Mapi, eliminada del Desafío, opina sobre sus discusiones con Santi y Karen en Alpha

Publicidad

Ante esto, la bumanguesa exalta que esta primera prueba fue una buena oportunidad para que todos se fuesen conociendo, aún sin saber qué equipos iban a conformar: "ya arriba hasta hablamos, molestamos, nos reíamos, fue espectacular".

No obstante, no todo fue perfecto para Mapi, quien tuvo que enfrentar, de entrada, un temor: "uno de mis miedos más grandes es la altura, yo vi cómo esa plataforma empezaba a subir y empecé a temblar. Ahí me cogió Gaspar o Karen, y me dijo '¿qué te pasó?'". En este punto, ella destaca que este obstáculo estaba muy alto y no entendía cómo iba a colgarse allí.

Lee también: Mapi reaccionó a los memes que le hicieron por imitar a Beba en el Desafío 2024

Publicidad

Al analizar la situación y siendo consciente de lo que estaba en juego, la eliminada encontró una motivación para aguantar hasta el final: el notar que la plataforma empezaba a descender a medida que aguantaban más tiempo, por lo que entendió que si se mantenía más tiempo no le tocaría lanzarse desde tan alto.

"Fue la concentración en 'quiero dar todo de mí y yo no me voy a soltar hasta que no haya dado mi 100%' y si eso me llevaba a que me tocara enfrentar un poco menos el miedo, pues chévere", finalizó la exintegrante de Alpha y Omega.

Capítulo de Mapi en El Sentenciado completo

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.