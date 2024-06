Kratos, eliminado del Desafío, no guarda silencio ante las críticas de su rendimiento

Al salir del Desafío 20 Años, Kratos se dio cuenta de varios comentarios que habían alrededor de su rendimiento dentro de la competencia, ya que se encontró con varias críticas y atribuciones que considera que son falsas y quiere aclarar.

Principalmente, el eliminado reaccionó con respecto a que supuestamente "iba en coche" y que no iba a mostrar sus habilidades, sino que se la pasaba en la casa de Omega acostado en los sofás.

Kratos responde a críticas de su rendimiento en el Desafío

En exclusiva para Caracoltv.com, el exparticipante inicia su mensaje exaltando: "primero, quiero decirles que nosotros solo podíamos competir tres veces en el ciclo y en estas pruebas no se debía repetir. Nosotros avanzamos mucho, con respecto a los cuatro hombres antes de la salida de Campanita, entonces ninguno tenía que regresar".

En este punto, Kratos hace una salvedad, dado que se dio cuenta de que lo compararon con sus rivales: "Alpha solo tenía dos competidores, entonces ellos tenían que ir a todas las pistas y, pues la gente dice que van siempre, pero es porque les toca".

Indignado frente a las afirmaciones de que se la pasaba acostado en los sofás o la sala, el eliminado del ciclo once habla de su rendimiento: "fui a muchas, si miramos cada vez que iba se ganaba, entonces, por ahí está la estadística".

El hecho de que nunca fue al Box Blanco, es decir a una prueba de aire, Kratos explica que esto fue una decisión de equipo basada en la estrategia, recalcando que sus intereses en la Ciudadela no estaban relacionados con mostrarse, sino en salir adelante en equipo, dado que se requieren suplir necesidades como la alimentación. No obstante, considera que sí debió expresar sus deseos de medirse en estos obstáculos.

A la vez, hace énfasis en que a las personas más pesadas de cada escuadra les iba mal allí, por lo que era consciente de que él era el que más kilogramos tenía, lo que lo llevaría a tener más probabilidades de un fallo.

